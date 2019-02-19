В Туркестанской области полицейского задержали за браконьерство.

В Департаменте полиции ответили, что их сотрудник не имеет отношения к незаконной ловле рыбы.

В распоряжении редакции медиахолдинга «Отырар» оказалось видео, на котором запечатлена «операция» по задержанию браконьеров. Дело происходит на территории Шардаринского водохранилища в Жетысайском районе: егери задержали рыбаков, незаконно добывавших рыбу. Браконьеры для ловли рыбы использовали электроудочки, что запрещено законом. Более того, при них имелось огнестрельное оружие. По словам егерей, рыболовы начали стрелять в них, как только увидели засаду.

На видеозаписи, которую они предоставили нам, видно ружье, электроудочку и пойманную рыбы. Автор ролика утверждает, что браконьеры оказали егерям сопротивление, но их в конце концов задержали. Среди рыбаков, промышлявших незаконной ловлей, оказался участковый инспектор, сообщил на видео один из егерей.

Эту информацию подтвердили в Департаменте полиции Туркестанской области. Выяснилось, что участковый инспектор действительно находился там во время облавы егерей, но к нелегальной добыче рыбы полицейский не имеет отношения, сообщила руководитель пресс-службы Департамента полиции Туркестанской области Салтанат Каракозова.

«17 февраля 2019 в Жетысайский отдел полиции поступило сообщение от местного жителяо задержании браконьеров на территории Шардаринского водохранилища. Прибывшаяна место оперативная группа Жетысайского районного отдела полиции выяснила, что задержанным оказался участковый инспектор Жетысайского района. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР досудебного расследования по статье 335 УК РК«Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В ходе досудебного разбирательства установлено, что участковый к данным событиям отношения не имеет. В ходе ОРМ задержаны двое местных жителей, которые полностью признали свою вину. Изъяты вещественные доказательства. В свою очередь Жетысайским отделом в отношении егерской службы начато досудебное расследование по статье 389 УК РК«Самоуправство», — рассказала Каракозова.

Что касается сотрудника районной полиции, которого задержали на месте происшествия, то в отношении него ведется служебная проверка.

Динара Бекболаева