Ситуация с Инва-такси в Шымкенте требует экстренного решения.

Мать троих детей Гульбахыт Маденова обратилась в редакцию за помощью выяснить вопрос, почему не налаживается система работы социального такси.

У Гульбахыт трое детей, из них одна девочка с ДЦП, а третий ребенок страдает постоянными судорогами, у нее нет финансовой возможности самой возить детей в школу и сад. Несколько матерей детей со схожими проблемами приехали в центр занятости населения, чтобы получить ответы.

Гульбахыт Маденова, мать: «Водители сказали, что с завтрашнего дня будут возить детей только в школу, а в детский сад не будут. Мы пришли выяснить, вы поймите, у нас по двое, трое детей-инвалидов, мы как должны их возить? Это не в первый раз такое случается, каждый месяц приходим сюда. Ничего ясно нам не говорят».

Руководитель отдела по распределению социального такси уверил женщин, что завтра вопрос будут решать на заседании в акимиате, где будет организована встреча с подрядчиками данного такси. Родители так и не получили ответ на вопрос: когда детей-инвалидов снова начнут развозить в школу и детские сады?