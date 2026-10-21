Казахстан стал лидером Центральной Азии по низкой смертности новорождённых

В Казахстане уровень смертности новорождённых снизился до трёх случаев на тысячу живорождений. По представленным данным, это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии. Страна также досрочно достигла целевых показателей ООН по снижению детской смертности.

Снижение смертности новорождённых связывают с развитием перинатальной помощи, внедрением современных медицинских технологий и совершенствованием системы наблюдения за беременными женщинами и детьми.

Сегодня в Казахстане выживаемость новорождённых с экстремально низкой массой тела составляет 57%. Для дальнейшего улучшения показателей планируется расширять специализированную медицинскую помощь и укреплять оснащение больниц.

Особое внимание уделяется ранней диагностике врождённых заболеваний. В рамках программы «Аналар саулығы» в 22 центрах охраны плода открыты клиники одного дня, где применяются современные методы обследования и внутриутробного лечения.

Благодаря внедрённым мерам выявляемость врождённых пороков развития увеличилась на 12%. При этом младенческая смертность, связанная с такими патологиями, снизилась на 15%.

Для повышения доступности медицинских услуг в Казахстане планируется построить ещё 16 детских больниц и перинатальных центров.

Дальнейшая работа будет направлена на повышение качества медицинской помощи матерям и детям, своевременное выявление осложнений беременности и обеспечение доступности современных методов диагностики и лечения во всех регионах страны.