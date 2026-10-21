В Шымкенте в преддверии Дня Республики наградили активную молодёжь

В Шымкенте в преддверии Дня Республики отметили молодых людей, которые активно участвуют в общественной жизни и вносят вклад в развитие города. Отличившимся представителям молодёжи вручили награды, а завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Среди награждённых — артист Шымкентского молодёжного театра Шырынхан Асылханулы. Своим творчеством он способствует популяризации национальной культуры, традиций и ценностей.

«Будущее Казахстана — в руках молодёжи. Если молодые люди будут объединяться и работать сообща, наша страна продолжит развиваться и двигаться вперёд», — отметил Шырынхан Асылханулы.

В преддверии национального праздника в Шымкенте подготовили масштабную программу мероприятий для молодёжи. Она включает интеллектуальные соревнования, патриотические встречи, экологические и благотворительные акции.

Молодые жители города принимают участие в республиканской акции «Таза Қазақстан», оказывают помощь пожилым людям и участвуют в общественных инициативах.

По словам руководителя Молодёжного ресурсного центра Жансерика Жумана, праздничная программа стартовала 15 октября и включает 40 мероприятий различной направленности.

«Ко Дню Республики мы разработали план из 40 мероприятий. Наша цель — привлечь как можно больше молодых людей к празднованию и дать им возможность проявить себя в различных направлениях», — рассказал Жансерик Жуман.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия направлены на поддержку молодёжных инициатив, развитие гражданской активности и сохранение национальных ценностей.

Торжественная церемония награждения завершилась праздничным концертом.