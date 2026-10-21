Газовая безопасность перед отопительным сезоном

В Шымкенте в преддверии отопительного сезона специалисты призвали жителей проверить исправность газового оборудования и соблюдать правила его эксплуатации. Неисправные приборы и нарушения при их установке могут привести к утечке газа, хлопку газовоздушной смеси и отравлению угарным газом.

По словам заместителя газотехнической службы Шымкента Жандоса Ордабаева, с начала года профилактические и разъяснительные мероприятия провели в 149 257 частных и многоквартирных жилых домах.

Специалисты напоминают, что самостоятельно устанавливать газовые колонки, отопительные котлы и другое газовое оборудование без соответствующих разрешительных документов запрещено. Для подключения новых или дополнительных приборов необходимо предварительно оформить необходимые документы в газоснабжающей организации.

В ходе проверок специалисты выявили 925 абонентов, которые нарушали правила эксплуатации газового оборудования и создавали угрозу безопасности. В отношении них были приняты соответствующие меры.

Одной из распространённых причин отравления угарным газом специалисты называют неправильную установку дымоходов газовых водонагревателей.

«Иногда дымоход просто выводят через отверстие в стене на улицу. Это не соответствует требованиям безопасности. После вывода через стену дымоход должен возвышаться над уровнем крыши минимум на полметра», — пояснил Жандос Ордабаев.

Жителям также рекомендуют заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и регулярно проверять состояние вентиляционных и дымовых каналов.

Исправность этих систем особенно важна в отопительный сезон, поскольку от их состояния напрямую зависит безопасность жильцов.