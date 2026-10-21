В Шымкенте житель заплатил два миллиона за мебель и остался без покупки

В Шымкенте прошла республиканская акция «Народный юрист», в рамках которой горожане смогли бесплатно получить правовую помощь. Консультации организовали в торговом центре Shymkent Plaza. На вопросы жителей отвечали представители прокуратуры, полиции, государственных органов и юристы.

Одним из обратившихся стал житель Шымкента Нурлан Мырзагельдиев. Четыре месяца назад мужчина заказал мебель стоимостью два миллиона теңге. Представители компании сняли необходимые замеры и получили оплату, однако заказ так и не выполнили.

По словам мужчины, когда он попытался выяснить причины задержки, офис компании оказался закрыт, а связаться с её представителями не удалось. Несмотря на поданное заявление, вернуть деньги пока не получилось.

«Я приехал сюда за покупками и случайно увидел, что проходят бесплатные юридические консультации. Решил обратиться со своей проблемой. Мне ответили на все вопросы и объяснили, что делать дальше. Деньги пока не вернули, но надеюсь добиться справедливости», — рассказал Нурлан Мырзагельдиев.

Как отмечают организаторы, жители Шымкента обращаются с самыми разными проблемами. Чаще всего вопросы касаются земельных и жилищных споров, коммунальных услуг, социальных выплат, алиментов и трудовых отношений. Также горожане жалуются на недобросовестных продавцов и неисполнение договорных обязательств.

По словам заместителя прокурора Аль-Фарабийского района Шымкента Сабита Толегенова, получить консультацию могут не только жители, но и гости города.

«Консультации проводят сотрудники полиции, прокуратуры, юристы и другие специалисты. Чаще всего граждан интересуют земельные и жилищные отношения, вопросы электроснабжения и коммунальных услуг. По каждому обращению мы даём разъяснения и подсказываем возможные пути решения в рамках закона», — отметил Сабит Толегенов.

Акция «Народный юрист» проводится во всех пяти районах Шымкента в рамках принципа «Закон и порядок». Её главная цель — сделать квалифицированную юридическую помощь доступнее для населения.

Специалисты объясняют гражданам, как защитить свои права, какие документы необходимо подготовить и в какие государственные органы следует обращаться для решения возникших проблем.

Бесплатные юридические консультации продолжатся в Шымкенте:

22 октября — ТЦ Diamond Plaza, улица Казбек би, с 15:00 до 18:00.

23 октября — ТЦ «Баян-Сулу», Темирлановское шоссе, с 15:00 до 18:00.

Получить консультацию смогут все желающие.