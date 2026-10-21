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Прокуратура выявила нарушения при обеспечении школ Шымкента учебниками

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте после вмешательства прокуратуры более 46 тысяч школьников обеспечили необходимыми учебниками.

Прокуратура Енбекшинского района выявила нарушения при обеспечении государственных школ учебной литературой. По данным надзорного органа, дефицит составлял более 170 тысяч учебников.

Кроме того, в школьных библиотеках выявили свыше 110 тысяч изношенных и непригодных книг. Обновления требуют около 2 миллионов экземпляров, что составляет порядка 74% всего книжного фонда.

Проверка показала, что в течение последних трёх лет инвентаризацию фонда с учётом количества учащихся не проводили. Также не соблюдались сроки обновления учебников, а объёмы закупок не соответствовали фактической потребности школ.

Так, школа-гимназия №38 имени Н. Ондасынова запросила 293 учебника английского языка для пятых классов, однако получила только 90 экземпляров. В результате часть учеников пользовалась изношенными книгами с повреждёнными переплётами и отсутствующими страницами.

После акта прокурорского надзора необходимыми учебниками обеспечили более 46 тысяч школьников.

Для упорядочения учёта книжного фонда акимат Шымкента внедрил электронную библиотечную систему «Alaqan». Она должна помочь школам точнее учитывать учебники и планировать потребность в новой литературе.

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