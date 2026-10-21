Куда обращаться для проверки газового оборудования в Шымкенте

В Шымкенте работают специализированные организации, которые занимаются техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования, очисткой дымовых и вентиляционных каналов, а также обслуживанием ШРП и ГРП:

ТОО «KAZГАЗАЙМАК-Сервис» — 8 776 882 80 81.

ТОО «Орынбасар-Султан» — 8 701 443 27 34, 8 775 951 60 20, 8 705 687 98 87.

ТОО «Профессиональная промышленность безопасность» — 8 707 009 36 19.

ТОО «ЗЕНИТ-ВДГО» — 8 776 026 25 25, 8 775 023 25 25, 8 778 690 18 91.

ТОО «KAZГАЗ Аймақ ЮГ» — 8 775 446 44 49.

ТОО «ЮКС» — 8 775 799 65 73.

ТОО «Ценнер-Суан» — 8 701 740 74 74.

ТОО «MI GAS SERVIS» — 8 700 157 04 04.

ТОО «Оңтүстік Газ-Аймақ» — 97-54-80.

ТОО «СЕНІМ-СЕРВИС» — 8 702 255 31 61.

ТОО «ОМЕГА 21-ВДГО» — 8 778 976 04 04.

ТОО «ШАНЫРАК ГАЗ МОНТАЖ СЕРВИС» — 8 702 750 34 09.

ТОО «Т.О.Б.» — 8 707 833 85 15.

ТОО «M-ENERGI GROUP» — 8 747 943 89 13.

ТОО «ҚОРҒАН СТРОЙ CONSTRACTION» — 8 775 899 57 67.

ТОО «Орион-Р» — 8 701 469 19 69, 8 778 402 75 04.

ТОО «Мирас Холдинг» — 8 775 188 48 88.

ТОО «ҚазақГаз груп» — 8 707 993 93 82.

В Шымкенте также работают организации, которые занимаются очисткой дымоходов и вентиляционных каналов:

Добровольное пожарное общество — 53-65-92, 8 701 618 28 88.

ТОО «Нур-Безопасность ВДС» — 8 775 712 95 36, 8 776 672 97 08.

ТОО «Охрана от пожаров и чрезвычайных ситуаций-Строй» — 21-29-28, 8 701 443 89 29, 8 702 455 77 02.

ТОО «KAZГАЗАЙМАК ДЫМОХОДЫ УСЛУГИ ТАРАЗ» — 60-35-97, 97-51-48, 8 777 117 49 57.

ТОО «АЛАУ ГАЗ-КУРЫЛЫС ННК» — 97-51-48, 8 705 128 48 12, 8 778 451 76 67, 8 778 343 02 62.

ТОО «АЙМАКТЫК КАУІПСІЗ ГАЗ» — 8 777 117 49 56, 8 705 486 91 61, 8 775 384 91 63.

ИП «САКТАН» — 57-76-03, 8 702 451 21 61.

Обслуживанием шкафных и газорегуляторных пунктов занимаются:

ИП «АБЕНОВ» — 8 701 740 74 74.

ТОО «Элком Technology» — 8 702 939 83 99, 8 707 131 00 08.

ИП «Еркебулан» — 8 775 188 48 88.

ТОО «ШАНЫРАК ГАЗ МОНТАЖ СЕРВИС» — 8 702 750 34 09, 8 701 933 31 11.

Перед обращением жителям рекомендуется уточнить у выбранной организации, какие именно виды работ она выполняет, стоимость услуги и условия проведения технического обслуживания.