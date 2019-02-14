Если ты голодный, как волк, заходи в кафе.

Именно так можно трактовать креатив придорожного кафе, которое находится на Ташкентской трассе в районе поселка Жана талап. Фотографиями на своей странице в facebook поделилась Алла Дикань.

Медведь с шашлыком, Кинг-Конг с Колой исполнены в своеобразной творческой манере. Автор под малыми архитектурными формами не указан. Но то, что скульптур-мультур привлекают туристов — однозначно. Сейчас не сезон и кафе не работает. Но, с наступлением тепла, наверняка многим туристам захочется остановиться перекусить в нем, а заодно и поселфиться с чудо-скульптурами. Что там алматинская Белка, у нас своих персонажей выше крыши.

И даже сейчас, когда из кафешки не тянет дымком от ароматного шашлыка, мимо никто не проезжает.

Ирина Казорина