Гигантские фрукты покоряющие соцсети создает скульптор из Шымкента

Художник Артем Фодчук превращает мастерскую в настоящую арт-теплицу. Здесь появляются фрукты и фигуры, которые выглядят так, будто только что сорваны с грядки. Каждая работа создается вручную и поражает точностью деталей.

Неудивительно, что изделия мастера находят своих ценителей далеко за пределами Шымкента.

«Сложность в том, что работа вредная, основная сложность в этом, а так я просто концентрируюсь на финальном результате, и сложности на второй план уходят», — говорит скульптор.

Работа требует особой точности и большого терпения — все изделия мастер создает вручную. Для воссоздания реалистичных фигур используется специальный материал, а инструменты художник заказывает из США и Китая. Одной из самых необычных работ за последнее время стал гранат — каждое зернышко для него отливалось отдельно в специальных формах, что позволило добиться максимального сходства с настоящим плодом.

За творчеством Артема активно следят и в соцестях, ведь такого садовода встретишь не часто

«Материал с которым я работаю он вообще не хрупкий, его можно даже бить молотком и ему ничего не будет. Единственное, чего он боится — это огня», — поясняет Артем.

Десятки реалистичных фигур, некоторые из которых достигают размеров самого автора, в будущем украшают фасады зданий и становятся частью интерьеров различных заведений и учреждений.