В кулуарах заседания Правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые размеры пособий многодетным матерям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас расчеты готовятся, их подготавливает специальная рабочая группа, в ближайшее время будут объявлены размеры. Я считаю, что текущий уровень пособий недостаточен», – сказал Даленов.

Напомним, повышенное внимание со стороны общества и государства к проблемам многодетных семей возникло после трагического случая, когда пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара на территории частного жилого дома в Астане.

После трагического случая глава государства выразил свое соболезнование родителям и близким погибших детей, а также отметил, что нужно принять все меры для того, чтобы случившееся не повторилось.

Позже при правительстве РК была создана рабочая группа по усилению мер по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по поддержке многодетных семей. Рабочая группа в течение двух месяцев должна принять комплексные меры по исполнению задач главы государства.