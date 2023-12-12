Размеры пенсий и пособий с 1 января 2024 года

В соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года производится перерасчет пенсий и пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, с учетом прогнозного уровня инфляции.
Пенсии по возрасту и по выслуге лет, назначенные до 1 января 2023 года, подлежат повышению на 9% от получаемого размера пенсии. К примеру, если размер солидарной пенсии у получателя с 1 января 2023 года составлял 75 400 тенге, с учетом дополнительной индексации на 9% с 1 января 2024 года составит 82 186 тенге (повышение пенсии – на 6 786 тенге).
Минимальный размер пенсии увеличится с 53 076 тенге до 57 853 тенге.
Для граждан, которые первично обратятся за назначением пенсии после 1 января 2024 года, максимальный доход (зарплата) для исчисления размера не может превышать 55-кратного месячного расчетного показателя 203 060 тенге (55 х 3 692 тенге). К примеру, фактический доход составил более 270 000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход 203 060 тенге.
С 1 января 2024 года устанавливаются:
* месячный расчетный показатель (МРП) – 3 692 тенге,
* прожиточный минимум (ПМ) – 43407 тенге,
* минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге,
* минимальная пенсия – 57 853 тенге,
* минимальная заработная плата – 85 000 тенге.
Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до полутора лет), а также пособий многодетным семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения размеров месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
Специальные государственные пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составят 59 072 тенге (16 МРП).
Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, – 27 875 тенге (7,55 МРП).
Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, – 22 854 тенге (6,19 МРП).
Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 16 541 тенге (4,48 МРП).
Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 9 452 тенге (2,56 МРП).
Пособия труженикам тыла – 7 864 тенге (2,13 МРП).
Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющихся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться 511 822 тенге (138,63 МРП).
Лицам, удостоенным званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», размер ежемесячного пособия составит 138,63 месячного расчетного показателя – 511 822 тенге.
Жертвам политических репрессий – 4 542 тенге (1,23 МРП).
Персональным пенсионерам (за заслуги перед республикой) – 4 542 тенге (1,23 МРП).
С октября 2021 года введено новое специальное государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I группы – 56 794 тенге (1,4 ПМ).
Это государственное пособие назначается всем инвалидам I группы, независимо от причины инвалидности (инвалид с детства, общее заболевание, производственная травма и т.д.), с 1 января 2024 года ее размер составит 69 886 тенге (1,61 ПМ).
ПОСОБИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ УВЕЛИЧАТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПМ (43 407 ТЕНГЕ):
* инвалидам от общего заболевания:
I группы – 95 496 тенге (2,20 ПМ),
II группы – 76 397тенге (1,76 ПМ),
III группы – 52 089 тенге (1,20 ПМ),
* детям-инвалидам до семи лет – 69 886 тенге (1,61 ПМ),
* детям-инвалидам с семи до 18 лет I группы – 95 496 тенге (2,20 ПМ),
* детям-инвалидам с семи до 18 лет II группы – 79 435 тенге (1,83 ПМ),
* детям-инвалидам с семи до 18 лет III группы – 69 886 тенге (1,61 ПМ),
* инвалидам с детства I группы – 95 496 тенге (2,20 ПМ),
* инвалидам с детства II группы – 79 435 тенге (1,83 ПМ),
* инвалидам с детства III группы – 69 886 тенге (1,61 ПМ).
Для сведения получателей госпособия по инвалидности, у которых причины инвалидности – дети-инвалиды и инвалид с детства: с 24 октября 2021 года эта категория получателей пособия по инвалидности имеет право на одновременное получение пособия по случаю потери кормильца в случае смерти родителей.
При назначении пособия лицам с инвалидностью с детства, потерявшим в период инвалидности кормильца, в соответствии с п. 6 ст. 177 Социального кодекса предоставляется решение суда о подтверждении факта нахождения данных лиц на иждивении умершего кормильца. Пособие назначается независимо от группы инвалидности. Для назначения необходимо обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства.
ПОСОБИЯ ЗА РАБОТУ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Пособие для получателей по списку №1 (лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 34 779 тенге.
Для получателей по списку №2 – до 30 939 тенге (8,38 МРП).
ПОСОБИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи будет ежемесячно выплачиваться:
* на одного – 39 935 тенге (0,92 ПМ),
* на двоих – 73 792 тенге (1,70 ПМ),
* на троих – 97 666 тенге (2,25 ПМ),
* на четверых – 112 859 тенге (2,60 ПМ),
* на пятерых – 119 370 тенге (2,75 ПМ),
* на шестерых и более – 130 221 тенге (3,00 ПМ).
Круглые сироты будут получать по 66 847 тенге (1,54 ПМ) на каждого.
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится:
* на первого, второго и третьего ребенка – до 140 296 тенге (38,0 МРП),
* на четвертого – до 232 596 тенге (63,0 МРП).
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих женщин составят:
* на первого – 21 266 тенге (5,76 МРП),
* на второго – 25 143 тенге (6,81 МРП),
* на третьего – 28 983 тенге (7,85 МРП),
* на четвертого и более – 32 859 тенге (8,9 МРП).
Воспитывающим ребенка-инвалида – 69 886 тенге (1,61 ПМ).
ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей), ежемесячное пособие увеличится до 27 321 тенге (7,4 МРП).
Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Күмiс алқа», ежемесячное пособие увеличится до 23 629 тенге (6,4 МРП).
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных соцпособий его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета в размере 35-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом «О республиканском бюджете».
Пособие на погребение – 129 920 тенге (35,0 МРП).
В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение в размере 36,6-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом «О республиканском бюджете».
Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 135 128 тенге (36,6 МРП).
ПОСОБИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
С 1 января 2020 года введен новый вид государственного пособия многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей (до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Это пособие назначается независимо от доходов семьи в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета (размеры с 1 января 2024 года).
|Пособия многодетной семье
|МРП
|Коэф-фициент
|Сумма
|Пособие многодетной семье на 4 детей
|3 692
|16,03
|59 183
|Пособие многодетной семье на 5 детей
|*
|20,04
|73 988
|Пособие многодетной семье на 6 детей
|*
|24,05
|88 793
|Пособие многодетной семье на 7 детей
|*
|28,06
|103 598
|Пособие многодетной семье на 8 детей
|*
|32,00
|118 144
|Пособие многодетной семье на 9 детей
|*
|36,00
|132 912
|Пособие многодетной семье на 10 детей
|*
|40,00
|147 680
|Пособие многодетной семье на 11 детей
|*
|44,00
|162 448
|Пособие многодетной семье на 12 детей
|*
|48,00
|177 216
|Пособие многодетной семье на 13 детей
|*
|52,00
|191 984
|Пособие многодетной семье на 14 детей
|*
|56,00
|206 752
|Пособие многодетной семье на 15 детей
|*
|60,00
|221 520
|Пособие многодетной семье на 16 детей
|*
|64,00
|236 288
|Пособие многодетной семье на 17 детей
|*
|68,00
|251 056
|Пособие многодетной семье на 18 детей
|*
|72,00
|365 824
|Пособие многодетной семье на 19 детей
|*
|76,00
|280 592
|Пособие многодетной семье на 20 детей
|*
|80,00
|295 360
|Пособие многодетной семье на 21 ребенка
|*
|84,00
|310 128
|Пособие многодетной семье на 22 детей
|*
|88,00
|324 896
|Пособие многодетной семье на 23 детей
|*
|92,00
|339 664
|Пособие многодетной семье на 24 детей
|*
|96,00
|354 432
|Пособие многодетной семье на 25 детей
|*
|100,00
|369 200
|Пособие многодетной семье на 26 детей
|*
|104,00
|383 968
|Пособие многодетной семье на 27 детей
|*
|108,00
|398 736
|Пособие многодетной семье на 28 детей
|*
|112,00
|413 504
|Пособие многодетной семье на 29 детей
|*
|116,00
|428 272
|Пособие многодетной семье на 30 детей
|3 692
|120,00
|443 040
РАЗМЕРЫ БАЗОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
|Базовая пенсионная выплата, в том числе по стажу
|%
|ПМ
|Сумма
|10 лет и менее
|65%
|43 407
|28 215
|11
|67%
|*
|29 083
|12
|69%
|*
|29 951
|13
|71%
|*
|30 819
|14
|73%
|*
|31 688
|15
|75%
|*
|32 556
|16
|77%
|*
|33 424
|17
|79%
|*
|34 292
|18
|81%
|*
|35160
|19
|83%
|*
|36 028
|20
|85%
|*
|36 896
|21
|87%
|*
|37 765
|22
|89%
|*
|38 633
|23
|91%
|*
|39 501
|24
|93%
|*
|40 369
|25
|95%
|*
|41 237
|26
|97%
|*
|42 105
|27
|99%
|*
|42 973
|28
|101%
|*
|43 842
|29
|103%
|*
|44 710
|30
|105%
|*
|45 578
|31
|105%
|*
|45 578
|32
|105%
|*
|45 578
|33 и выше
|105%
|43 407
|45 578
Ержан Ергеш, заместитель руководителя департамента
Комитета труда и соцзащиты по г. Шымкенту