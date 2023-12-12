Размеры пенсий и пособий с 1 января 2024 года

В соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года производится перерасчет пенсий и пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, с учетом прогнозного уровня инфляции.

Пенсии по возрасту и по выслуге лет, назначенные до 1 января 2023 года, подлежат повышению на 9% от получаемого размера пенсии. К примеру, если размер солидарной пенсии у получателя с 1 января 2023 года составлял 75 400 тенге, с учетом дополнительной индексации на 9% с 1 января 2024 года составит 82 186 тенге (повышение пенсии – на 6 786 тенге).

Минимальный размер пенсии увеличится с 53 076 тенге до 57 853 тенге.

Для граждан, которые первично обратятся за назначением пенсии после 1 января 2024 года, максимальный доход (зарплата) для исчисления размера не может превышать 55-кратного месячного расчетного показателя 203 060 тенге (55 х 3 692 тенге). К примеру, фактический доход составил более 270 000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход 203 060 тенге.

С 1 января 2024 года устанавливаются:

* месячный расчетный показатель (МРП) – 3 692 тенге,

* прожиточный минимум (ПМ) – 43407 тенге,

* минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге,

* минимальная пенсия – 57 853 тенге,

* минимальная заработная плата – 85 000 тенге.

Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до полутора лет), а также пособий многодетным семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения размеров месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ

Специальные государственные пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составят 59 072 тенге (16 МРП).

Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, – 27 875 тенге (7,55 МРП).

Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, – 22 854 тенге (6,19 МРП).

Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 16 541 тенге (4,48 МРП).

Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 9 452 тенге (2,56 МРП).

Пособия труженикам тыла – 7 864 тенге (2,13 МРП).

Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющихся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться 511 822 тенге (138,63 МРП).

Лицам, удостоенным званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», размер ежемесячного пособия составит 138,63 месячного расчетного показателя – 511 822 тенге.

Жертвам политических репрессий – 4 542 тенге (1,23 МРП).

Персональным пенсионерам (за заслуги перед республикой) – 4 542 тенге (1,23 МРП).

С октября 2021 года введено новое специальное государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I группы – 56 794 тенге (1,4 ПМ).

Это государственное пособие назначается всем инвалидам I группы, независимо от причины инвалидности (инвалид с детства, общее заболевание, производственная травма и т.д.), с 1 января 2024 года ее размер составит 69 886 тенге (1,61 ПМ).

ПОСОБИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ УВЕЛИЧАТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПМ (43 407 ТЕНГЕ):

* инвалидам от общего заболевания:

I группы – 95 496 тенге (2,20 ПМ),

II группы – 76 397тенге (1,76 ПМ),

III группы – 52 089 тенге (1,20 ПМ),

* детям-инвалидам до семи лет – 69 886 тенге (1,61 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет I группы – 95 496 тенге (2,20 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет II группы – 79 435 тенге (1,83 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет III группы – 69 886 тенге (1,61 ПМ),

* инвалидам с детства I группы – 95 496 тенге (2,20 ПМ),

* инвалидам с детства II группы – 79 435 тенге (1,83 ПМ),

* инвалидам с детства III группы – 69 886 тенге (1,61 ПМ).

Для сведения получателей госпособия по инвалидности, у которых причины инвалидности – дети-инвалиды и инвалид с детства: с 24 октября 2021 года эта категория получателей пособия по инвалидности имеет право на одновременное получение пособия по случаю потери кормильца в случае смерти родителей.

При назначении пособия лицам с инвалидностью с детства, потерявшим в период инвалидности кормильца, в соответствии с п. 6 ст. 177 Социального кодекса предоставляется решение суда о подтверждении факта нахождения данных лиц на иждивении умершего кормильца. Пособие назначается независимо от группы инвалидности. Для назначения необходимо обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства.

ПОСОБИЯ ЗА РАБОТУ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Пособие для получателей по списку №1 (лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 34 779 тенге.

Для получателей по списку №2 – до 30 939 тенге (8,38 МРП).

ПОСОБИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи будет ежемесячно выплачиваться:

* на одного – 39 935 тенге (0,92 ПМ),

* на двоих – 73 792 тенге (1,70 ПМ),

* на троих – 97 666 тенге (2,25 ПМ),

* на четверых – 112 859 тенге (2,60 ПМ),

* на пятерых – 119 370 тенге (2,75 ПМ),

* на шестерых и более – 130 221 тенге (3,00 ПМ).

Круглые сироты будут получать по 66 847 тенге (1,54 ПМ) на каждого.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится:

* на первого, второго и третьего ребенка – до 140 296 тенге (38,0 МРП),

* на четвертого – до 232 596 тенге (63,0 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих женщин составят:

* на первого – 21 266 тенге (5,76 МРП),

* на второго – 25 143 тенге (6,81 МРП),

* на третьего – 28 983 тенге (7,85 МРП),

* на четвертого и более – 32 859 тенге (8,9 МРП).

Воспитывающим ребенка-инвалида – 69 886 тенге (1,61 ПМ).

ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей), ежемесячное пособие увеличится до 27 321 тенге (7,4 МРП).

Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Күмiс алқа», ежемесячное пособие увеличится до 23 629 тенге (6,4 МРП).

ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных соцпособий его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета в размере 35-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом «О республиканском бюджете».

Пособие на погребение – 129 920 тенге (35,0 МРП).

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение в размере 36,6-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом «О республиканском бюджете».

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 135 128 тенге (36,6 МРП).

ПОСОБИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

С 1 января 2020 года введен новый вид государственного пособия многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей (до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Это пособие назначается независимо от доходов семьи в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета (размеры с 1 января 2024 года).

Пособия многодетной семье МРП Коэф-фициент Сумма Пособие многодетной семье на 4 детей 3 692 16,03 59 183 Пособие многодетной семье на 5 детей * 20,04 73 988 Пособие многодетной семье на 6 детей * 24,05 88 793 Пособие многодетной семье на 7 детей * 28,06 103 598 Пособие многодетной семье на 8 детей * 32,00 118 144 Пособие многодетной семье на 9 детей * 36,00 132 912 Пособие многодетной семье на 10 детей * 40,00 147 680 Пособие многодетной семье на 11 детей * 44,00 162 448 Пособие многодетной семье на 12 детей * 48,00 177 216 Пособие многодетной семье на 13 детей * 52,00 191 984 Пособие многодетной семье на 14 детей * 56,00 206 752 Пособие многодетной семье на 15 детей * 60,00 221 520 Пособие многодетной семье на 16 детей * 64,00 236 288 Пособие многодетной семье на 17 детей * 68,00 251 056 Пособие многодетной семье на 18 детей * 72,00 365 824 Пособие многодетной семье на 19 детей * 76,00 280 592 Пособие многодетной семье на 20 детей * 80,00 295 360 Пособие многодетной семье на 21 ребенка * 84,00 310 128 Пособие многодетной семье на 22 детей * 88,00 324 896 Пособие многодетной семье на 23 детей * 92,00 339 664 Пособие многодетной семье на 24 детей * 96,00 354 432 Пособие многодетной семье на 25 детей * 100,00 369 200 Пособие многодетной семье на 26 детей * 104,00 383 968 Пособие многодетной семье на 27 детей * 108,00 398 736 Пособие многодетной семье на 28 детей * 112,00 413 504 Пособие многодетной семье на 29 детей * 116,00 428 272 Пособие многодетной семье на 30 детей 3 692 120,00 443 040

РАЗМЕРЫ БАЗОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Базовая пенсионная выплата, в том числе по стажу % ПМ Сумма 10 лет и менее 65% 43 407 28 215 11 67% * 29 083 12 69% * 29 951 13 71% * 30 819 14 73% * 31 688 15 75% * 32 556 16 77% * 33 424 17 79% * 34 292 18 81% * 35160 19 83% * 36 028 20 85% * 36 896 21 87% * 37 765 22 89% * 38 633 23 91% * 39 501 24 93% * 40 369 25 95% * 41 237 26 97% * 42 105 27 99% * 42 973 28 101% * 43 842 29 103% * 44 710 30 105% * 45 578 31 105% * 45 578 32 105% * 45 578 33 и выше 105% 43 407 45 578

Ержан Ергеш, заместитель руководителя департамента

Комитета труда и соцзащиты по г. Шымкенту