Накануне 1 Марта в Шымкенте представители четырых этнокультурных центров выразили слова благодарности казахскому народу.

Олмескен ата вспоминает своё детство. В тяжелые годы депортации семья Жанибековых приютила у себя многодетную семью из 12 человек. Мужчина хорошо помнит, как за одним столом делились последней едой.

Жили бедно, но дружно и весело. В одной компании дружили и турки, и немцы, и казахи, и армяне. Возможно, это единство и помогло выжить многим репрессированным народам.

Олмескен Жанибекулы, житель мкр Кайтпас: «Переселенцев распределяли на станции Кызылсай. 44-й год, жуткий мороз. Голодные, без теплой одежды. К нам, в Кайтпас, на арбе привезли две семьи. Моя бабушка приняла многодетную семью Камановых из 12 человек. Соседи услышав о депортированных, стали приносить кто кукурузу, кто пшено. Переселенцы жили с нами пять лет.

Затем наши сельчане по старому казахскому обычаю объединились и методом асара построили приезжим дома. Конечно, и нам нелегко было, отец и дядя были на фронте. Хлеба досыта тоже не ели. Но мы выжили, все трудности пережили месте.

Обвиненных «врагов народа» везли в Казахстан в холодных вагонах для скота. Женщины, дети, старики гибли по дороге от голода и болезней. Казахские женщины согревали материнским теплом осиротевших детей переселенцев.

Иосиф БахманСлушая о гонениях, которым подверглась семья Иосифа Бахмана, на глаза наворачиваются слезы. Родителей Иосифа выселили из родного Поволжья на Урал. Отец — Владимир Иванович и мать Елена Александровна — до 1956 года значились спецпоселенцами – без права покинуть место жительства. Ели бы не казахи, они бы не выжили.

«Брат отца, дядя мой, позвал нашу большую семью в Казахстан. Мы приехали в Чимкент в 1962 году. Мне тогда было 10 лет, я учился в 3 классе. Наша семья поселилась в 112 квартале. Тогда нас встретила женщина — казашка, она стояла за забором. Она вынесла нам лепешку, баурсаки. Такое нельзя забыть. Они сами нуждались. Но несмотря на это, нам помогали. Мы всегда будем помнить. И будем рассказывать внукам, правнукам»,- говорит председатель немецкого этнокультурного центра Иосиф Бахман.

История семьи Бахман — это история тысяч семей, которые обрели новую Родину в широкой казахстанской степи. Сегодня они с благодарностью говорят о гостеприимстве, доброте и открытости казахского народа.Слова признательности и благодарности выразили представители этно-культурных центров семье Жанибековых. Спустя годы все вместе отмечают национальные праздники, уважают культуру, говорят на казахском языке.