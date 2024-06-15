Изучите новые возможности: экскурсия в Восточно-Казахстанскую область для переселенцев

В настоящее время в нашей стране реализуется программа добровольного переселения с целью увеличения мобильности рабочей силы в северные регионы. В связи с этим в ближайшие дни планируется организовать экскурсию для жителей южных регионов в Восточно-Казахстанскую область.

Цель экскурсии – познакомить граждан, желающих переселиться, с жизнью и условиями в регионе. В мае этого года 20 человек из города посетили районы этого региона.

Следующая экскурсия будет организована в Курчумский и Маркакольский районы.

В рамках экскурсии участники смогут ознакомиться с местными достопримечательностями, условиями жизни и работы, а также встретиться с представителями местных властей и предприятий.

Это позволит потенциальным переселенцам получить полное представление о возможностях и перспективах, которые открываются перед ними при переезде в Восточно-Казахстанскую область.

В программе экскурсии запланированы визиты на местные предприятия, фермы и сельскохозяйственные угодья, что даст участникам возможность оценить уровень развития сельского хозяйства и промышленности в регионе. Также будут организованы встречи с переселенцами, которые уже переехали и успешно адаптировались к новым условиям жизни.

Подробную информацию можно получить у сотрудников центров занятости.

Центр занятости Абайского района – 87761713056

Центр занятости Енбекшинского района – 87052833677

Центр занятости Аль-Фарабийского района – 87773464487

Центр занятости Каратауского района – 87713821312

Центр занятости Туранского района – 87471274846

Организация подобных экскурсий является важным шагом в рамках программы добровольного переселения, направленной на улучшение демографической ситуации и равномерное распределение трудовых ресурсов по регионам Казахстана.

Восточно-Казахстанская область, с ее богатым природным потенциалом и развивающейся экономикой, предлагает широкие возможности для новых жителей.

Организаторы уверены, что такие мероприятия помогут людям принять взвешенное решение о переезде и способствовать их успешной интеграции в новое сообщество.