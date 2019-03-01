Айнур Асанова – талантливая, яркая, гармоничная кисть…

Увидев впервые живописные работы Айнур Асановой в галерее «OJ International Design & Décor», хозяева которой Онофрио Юкулано и Наталья Эпова, зритель может сразу признать в их авторе неоспоримое мастерство колориста, обладающего опытной, яркой, и одновременно, гармоничной кистью, пишет о шымкентской художнице aidinian.org.ru.

Творческий почерк Айнур часто выражен традиционно, неоклассически. У нее нет отрыва от художественной традиции… Но она мощно, темпераментно и профессионально-заостренно по-своему прорабатывает живописные жанры, например, прежде всего ею глубоко освоенный жанр натюрморта.

Среди работ, которые пленяют при созерцании их в подлиннике особенно притягивает— «Восточный натюрморт» (2011). Изображены сосуд-кувшин и плоды, — цветовые гаммы оттенков явственно живы, их разговор друг с другом богат нюансами. Палитра обладает гармонической всесвязанностью цвета и света в рамках произведения. В «Восточном натюрморте» при простоте изображенного возникает ощущение богатства, объемной, живой красоты… Цельность – вот то слово, которое нужно произнести, наблюдая цветовое богатство, переливы ярких оттенков если не во всех, то во многих натюрмортах Айнур.

Цельность достигает своего естественного апогея в монохромной работе «Красный натюрморт» (2014). Тут шесть плодов и красные, пастозные всполохи красок сопровождаются кое-где фоновой просинью… Если присмотреться внимательно, отметим, что фон, дальний план натюрмортов Айнур очень разнообразен, как и сами работы. Тут не соблюдается определенный канон, фон диктуется всегда той же цельностью создаваемого художницей образа. Возникает впечатление, что картины живописец создает в манере «аль прима», в одном порыве, по одному наитию, в один сеанс.

Айнур не «анализирует» в своих картинах объекты. Она не разлагает их на плоскости и части, она, напротив, объединяет их цветовой волной и в этом смысле показательны «Осень» (2010), «Цветы» (2008), «Натюрморт с тыквой» (2015), «Натюрморт с тыквой и белой бутылкой» (2014), «Натюрморт с зеркалом» (2013) «Натюрморт с керосиновой лампой» (2015), и многие другие.

Особого упоминания заслуживает холст «Сказка», — тут изображен киргизский вид газели – джейран. Он дан на фоне условно обозначенных цветом горных плоскостей. Тело животного – в прыжке. А длинные, — длиннее тела! – рога придают реальному животному мифолого-легендарный и даже орнаментально-декоративный характер. Да, таких рогов не встретишь в природе, однако в таком «неоманеризме» появляется иная, фантастического тона, красота. Форма, развивая себя, создает эстетический ход, оправданный художественно.

В авторской коллекции художницы находим и произведения, в которых отдана дань анимализму. Совсем издали в глубине перспективы, изображен сидящий на заборе кот, такой всем нам знакомый, домашний, и притом «гуляющий сам по себе»… Но присмотримся к картине – и тут начинают играть нежно и проникновенно, очень музыкально – по всему холсту, — переливы, гаммы оттенков – по забору, по листве и ветвям нависшего дерева, по крыше дома за забором… И мы снова узнаем манеру Айнур, на сей раз не столь яркого, сколь тонкого, нюансированного колориста!..

Есть у Айнур и другой кот – это портрет конкретного, очень чуткого, удивленно глядящего кота. Будто его застигли в тот момент, когда он нечто усмотрел, увидел. Назван холст по имени реального кота – «Оскар» (2015). У него довольно длинный для кота нос, и художница рассказала, что таким кот и был в жизни. Здесь продемонстрировано иное мастерство – через глаза животного создать психологический портрет домашнего хищника. Вот-вот встанет и уйдет, — настолько живо это изображение.

У Айнур Асановой отмечается в ее натюрмортах еще одна замечательная черта – особый вихревой всплеск динамической подвижности. Так в полотнах «Ромашки» (2015) мы видим, что цветы букета, стоящие в стеклянной прозрачной банке, будто продул порыв ветра… И ветер так прогнул их вправо, что мы почти физически ощущаем движение воздуха, ветер у нас на глазах продолжает дуть. Таково мастерство Айнур Асановой, о которой мы знаем, что она заслуженный, опытный педагог, выпустивший не одно поколение учеников.

Считается, что человек с преимущественно западноевропейским мировосприятием более стремится рационально подойти к освоению образа и пространства. В искусствоведении есть мнение, что восточным человеком творчество воспринимается более как непостижимая тайна, иррациональная, стихийная по своей сути. Мир для восточного человека часто созерцательно орнаментален. А у Айнур мы видим прежде всего не орнамент, а яркость красок Востока, его атмосферу непреходящего лета. Ее Восток являет себя в красочной палитре, в трепетном свете и цвете ее натюрмортов и пейзажей.

Если обратиться к ранним живописным работам Айнур, то та же яркость цвета в них более импрессионистична, и характерной принадлежностью Айнур как живописца былого периода — пейзажи с горами, либо с одиноким, едва намеченным кистью, строением.

Ее черно-белой монохромной графике свойственна своеобразная масштабность – при далеко не огромном формате листов; предметам, объектам будто тесно в рамках изображения, и отдельные из них – тыква, кувшин — пластически фундаментальны, основательны – в них нет легкомысленной легкости… Зато куда более динамично-легка ранняя довольно условная по образам графическая серия посвященная танцу, решенная в черно-красных тонах на светлом фоне… И совсем особняком в творчестве художницы стоит тотемическая по тематике серия настенных изображений, имеющая декоративный характер.

Мы захотели поближе познакомиться не только с творческой манерой художницы, но с основными чертами ее понимания искусства, с ее творческим мировоззрением. Для этого ей заданы были вопросы и ответы на них существенно дополняют наше представление об мировоззренческих основах, послуживших созданию картин Айнур.

Каковы были Ваши первые работы, рисунки? — Я с детства рисовала «черный» балет, причем в прямом смысле, это балетные движения густо заштрихованных фигур; ничем не могу объяснить эту страсть, она сохранилась по сей день, где я могла это видеть? Наверное, это из прошлой жизни, другого объяснения нет.

Что Вам дало Чимкентское художественное училище в художестве? — ЧХУ в художестве дало две главные вещи, первое — находить линию горизонта сначала в натюрморте, а потом в жизни вообще; и второе — отличать хороших художников от просто художников.

Что в художество Вы привнесли из своего детства? — Родилась и выросла я на севере Казахстана из- за нехватки солнца поехала учиться на юг и это есть во всех моих работах без исключения.

Расскажите о своих учителях, кто может быть назван основным преподавателем? — Моим Учителем был Николай Георгиевич Лебединский, друзья его звали «Кока», Одессит, выпускник Художественно промышленной академии им. Штиглица, он учил меня ИСКУССТВУ, а рисовать учили многие, память не сохранила их имена. О Коке Л. писал Гарри Гордон в своей книге «Поздно. Темно. Далеко» и существуют мои воспоминания под псевдонимом Айя Гельман, в Прозе.ру

К сказанному Айнур от себя добавим, что в книге одесского поэта Гарри Гордона действительно мелькает образ художника Коки, под фамилией Нелединский, а рядом с ним фигурирует художник Плющ, в котором мы, люди старшего поколения, узнаем образ самого харизмтического художника Одессы 1970-80-ых – удивительного Валентина Хруща, оказавшего огромное влияние на целый круг художников Одессы… И рядом с ним Кела – Коля Зеленый… Мемуарные миниатюры Айнур, выпущенные под псевдонимом, воскрешают нам ее учителя, художника- монументалиста, и его близкое окружение. Но из них же мы также узнаем, что Н. Лебединский дал ей «дух, а не букву», то есть посвятил ее фактически в духовный смысл Искусства, раскрыл в беседах его сокровенную суть, а не преподавал приемы рисунка, его форму…По этому поводу Айнур сказала – «Для себя я уяснила главную заповедь искусства, художник это не человек, который умеет просто рисовать, а человек, у которого есть собственная философия…»

Но вернемся к вопросам, заданным нами Айнур Асановой. На них еще последовали ответы…

Назовите наиболее запомнившийся случай своей жизни. Связан ли он с творчеством? — В пятнадцать лет попала на выставку работ Николая Рериха в Ташкенте и была очарована цветом, хотя «романа» с Рерихом у меня не случилось, я не переболела им, но чистота цвета до сих пор живет во мне.

Каковы наиболее излюбленные Вами художники мира? —. Это Модильяни, его работы я чувствую кожей. В 2013 году мы с моим мужем Рафаэлем Асановым самостоятельно нашли могилу Амадео Модильяни в Париже на кладбище Пер — Лашез, это самое незабываемое путешествие, так как я шла к этому много лет. Увлечение Модильяни для меня – навсегда!

Сильнейшее впечатление жизни – Пиросмани. Когда я впервые увидела его «Оленя», я поняла, что значит быть хорошим художником. Увлекшись Николо Пиросмани, я болезненно выходила из состояния увлечения. Казахского классика, профессора-живописца М.Тельжанова люблю умом. Из исторических личностей сильно увлекалась Чингизханом…

Какие образы мира для Вас наиболее притягательны?.. — В этом вопросе я абсолютный максималист. Наверное, мне поздно познавать мир и себя в нем, но, тем не менее, я за гармоничную модель образа мира. У меня уже устойчиво сложилось мнение о том, каким должен быть мир вокруг художника. Он должен быть прежде всего радужным (как живопись южанки), в нем нет места посредственности и серости. Любительства в живописи тоже не приемлю. Органически.

Что самое важное для Вас в изобразительном искусстве? — Прежде всего я считаю, что изобразительное искусство вещь весьма интимная и ни один художник не ставит перед собой цели и задачи. Искусство во всех его ипостасях и проявлениях должно приносить высшее наслаждение самому художнику, а если еще и зрителю, то какова бы цель не была, она достигнута! Самые яркие примеры — Малевич, Поллак, Уорхол, наконец…

Какой момент Вашей творческой и жизненной биографии для Вас — наиважнейший?.. —

Таких моментов два. Первый — что я родилась в семье, где с детства прививали любовь к литературе и искусству. Я помню как мой отец, специалист по немецкому языку, выпускник Алма- Атинского института иностранных языков имени Абая, переводил для односельчан, депортированных с Поволжья немцев- лютеран, Библию. И второй момент — встреча с Кокой Лебединским, открывшим для меня поэзию Э. Багрицкого, М. Цветаеву и А.Кочеткова. Я была просто обязана стать художником во имя памяти этих дорогих моему сердцу людей.

Какие собственные работы можно считать излюбленными? — На выставке в Москве в 2015 году были далеко не все мои работы, перед каждой выставкой работы проходят тщательный отбор лично мной, некоторые из них пакуются по нескольку раз, все картины выстраданы; излюбленными работами считаю «Кактусы» и «Герань», они написаны в несвойственной мне сдержанной в цвете манере.

Какая Ваша выставка наиболее запомнилась? — Одна из первых городских выставок, так как кроме страха и стыда ничего не испытала, но гордость, что рядом выставлены работы Измаила Галина (Израиль), Коки Лебединского и Николая Пугачева есть до сих пор.

Где Вы преподавали, где преподаете? — Преподавала в Детской художественной школе города Чимкента (ныне переименован в город Шымкент) живопись и историю искусств, затем декоративную живопись и концептуальную композицию в Казахстанском университете Дружбы народов городе Шымкент Южно- Казахстанской области.

Что бы хотелось выразить живописью прежде всего? — Выразить хотелось бы наслаждение цветом, упивание им в полной мере и, наверное, для тех, кто сам этого не делает или делает это очень робко…

Каковы наиболее любимые сочетания цветов? — Контрастные однозначно…

Какими качествами живописца или графика Вы прежде всего хотели обладать? — Уверенностью.

Что еще бы Вы хотели художественно воплотить? — Есть нереализованная мечта заняться графикой глубже, думаю психологически уже созрела.

Каково основное Кредо в Искусстве?.. — Основное кредо в искусстве… Искусство это радость, позитив, солнце, любовь, свет, ритм и много, много всего еще…

Полноценностью, созидательной энергией и осуществленностью таланта, его непрестанной реализацией, веет от живописных произведений талантливой художницы Айнур Асановой, от ее облика и необоримой устремленности к Творчеству и Свету…

Станислав Айдинян,

заместитель председателя Творческого союза профессиональных художников,

искусствовед Федерации Акваживописи,

почетный член ученого совета Ассоциации художников-портретистов,

член правления Международной ассоциации содействия культуре,

член Союза Российских писателей, член Конгресса литераторов Украины,

лауреат Литературной премии Ю. Каплана