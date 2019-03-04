Традиционно, в начале весны весь православный мир празднует Масленицу. Гуляния идут целую неделю и предваряют самый строгий в году Великий пост. Сегодня первый день Масленицы.

Каждый день Сырной Седьмицы «расписан»:

В понедельник начинают печь блины, ходят в гости, мастерят чучело из соломы.

Вторник – «Заигрыш, смотрины». В этот день потенциальный жених засылал сватов в дом понравившейся ему девушки. Если все происходило по обоюдному согласию, то на Красную Горку праздновалась свадьба;

Среда – «Тещины блины». В этот день матери замужних дочек приглашают к себе любимых зятьев и потчуют их блинами. Чем «богаче» и обильнее застолье, тем сильнее любит теща своего зятя – такая примета.

Четверг – народные гуляния. В этот день все выходят на улицу, угощают друг друга блинами.

Пятница – «Тещины вечерки». Уже черед тещи ходить в гости к семье своей дочери – она считается самой главной гостьей в доме.

Суббота – «Золовкины посиделки». Жена приглашает домой сестру (родню) мужа и угощает их блинами.

Воскресенье – «Прощеный день». В этот день, в преддверие Поста, все просят друг у друга прощения, чтобы вступить в воздержания с чистой, свободной душой. В этот же день, по традиции, сжигают чучело Масленицы – этот обычай пришел к нам еще из язычества, с дохристианских времен.

Еще одна особенность – в Масленую неделю верующие уже отказываются от мясных продуктов, но в пищу все еще можно употреблять сдобу, яйца, молоко и его производные. По этой причине Масленицу зовут «сырной неделей» и, возможно, именно поэтому возник обычай печь блины, ведь они не только олицетворяют весеннее солнце (это из язычества, опять же), но и не противоречат правилам Церкви. Блины можно печь самые разные, и дрожжевые, и «обычные», и на молоке – кефире-ряженке, и просто на воде. Но чаще всего хозяйки выпекают тоненькие блинчики на молоке, щедро сдабривая их сливочным маслом.

Ну, и даты:

Поскольку Сырная Седьмица празднуется за 7 недель до Пасхи, а в этом году она приходится на 28 апреля, то Масленая неделя началась 4 марта. Заканчивается Масленица Прощеным Воскресением – 10 марта. После этого начинается Великий Пост, который длится 7 недель.

Что нельзя делать на Масленицу