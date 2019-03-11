Утром 8 марта девушка вышла из общежития и больше не вернулась, передает Sputnik.

Покончившая с собой в Петропавловске первокурсница была активисткой и старостой, никаких суицидальных наклонностей и депрессии за ней никто не замечал. Об этом сообщил проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева Нурлан Баимбетов.

Студентка первого курса была обнаружена на площадке строящегося жилого комплекса «Трио», расположенного в центре Петропавловска. В настоящее время стройка заморожена, строители и техника здесь не работают. Полицейские предполагают, что девушка покончила с собой. Проводится расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Назначен ряд необходимых экспертиз.

«Девушка жила в общежитии. Восьмого марта в 9 утра она вышла из общежития и больше не вернулась. Когда она выходила, была в нормальном настроении, даже поздравила вахтершу с праздником. Она была старостой группы, активисткой, училась хорошо, была общительной, она — чемпионка по тогыз кумалак», — проинформировал Баимбетов, подчеркнув, что ничего не предвещало беды, никто не замечал, что с ней что-то не так.

Причины суицида в настоящее время выясняются, но никто не может понять, что случилось.

«И преподаватели, и студенты — все в шоке. Предсмертную записку она оставила, но что там было, я не могу сказать, у меня нет такой информации», — отметил проректор.

Девятнадцатилетняя девушка училась на медицинском факультете по гранту акима города Астаны. Она из Шымкента, там сейчас живут ее родители. В семье девять детей. Вчера родные приехали в Петропавловск, чтобы забрать тело дочери. Похоронят ее на родине.