В случае утечки принимается решение о ремонтных работах, а в случае засора в трубу запускают «Питона».

В Шымкенте 798 километров канализационных сетей. Это огромное хозяйство требует постоянного внимания и ухода. Кроме того, случаются и аварийные ситуации, связанные с засором канализационных стоков.

Для того, чтобы система функционировала без сбоев, существует специальное подразделение. В его распоряжении имеются квалифицированные специалисты и необходимая техника, отвечающая современным требованиям.

Прочистка канализационной системы близ многоэтажных домов проводится по графику или в экстренных — аварийных ситуациях. Обычно она состоит из трех этапов. Первый – изучение труб с помощью телеинспекции. Подразделение располагает специальным автомобилем на базе «ГАЗели», он на простом языке называется «телеинспекция». В канализационную систему запускается специальный зонд, оснащенный видеокамерой, способной «видеть» в темноте. Управляется он оператором через специальный пульт.

Сигнал с зонда доставляется в операторскую кабину, картинка проецируется на три монитора. В случае выявления трещин или засоров, оператор передает данные инженерному составу. В случае утечки принимается решение о ремонтных работах, а в случае засора в трубу запускают «Питона». Этот механический штангель — многометровый стальной прут, оснащенный насадками и механической крутящейся головкой-«ежиком», способной пробить засор и снять со стенок трубы разнообразные наросты.

После этой процедуры, система подвергается промывке. Под высоким давлением вода подается в систему и выдавливает мусор, который зачистил «Питон».

Если же требуется очистка труб большого диаметра, более 400мм то в дело вступает канало-очистительная машина на базе «КамАЗа» — КО-564.

Что делать, если забилась канализация?

Самая распространенная причина засоров – небрежное отношение жителей к коммуникациям! В результате этого, в канализационные системы попадают твердо-бытовые предметы, что и приводит к аварии.

При возникновении подобных ситуаций – перекройте воду и оповестите соседей о произошедшем. Особо отметим, что работники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» не имеют права проводить какие-либо ремонтные работы в квартирах или домах! В их обязанности входит устранение неполадок только в пределах своих границ раздела эксплуатационной ответственности. То есть, на наружных канализационных сетях. В таком случае звоните в центральную диспетчерскую службу городского водоканала, она работает круглосуточно. Телефоны: 321-274, 323-574.