О строительстве новых очистных сооружений рассказали в «Водные ресурсы -маркетинг»

За последние 13 лет ТОО «Водные ресурсы -маркетинг» вложило в модернизацию системы водоснабжения без малого 15,5 млрд тенге, заимствованных в Европейском банке реконструкции и развития.

Это позволило предприятию стать лидером в своей области. Об этом на брифинге журналистам сообщил генеральный директор предприятия Анарбек Орман. Он так же рассказал о планах на будущее и какие задачи решаются уже сегодня.

Благодаря модернизации удалось автоматизировать множество производственных процессов. И если в Алматы потребности в водоснабжении 2 миллионов человек удовлетворяют 4,5 тыс. сотрудников водоканала, то в Шымкенте на миллион потребителей приходится 930 работников. Немалые средства вкладываются в развитие инфраструктуры и в этом году.

«Скоро мы начнём строительство новых очистных сооружений на 50 тысяч куб. метров в сутки, применяем польские технологии, весь комплекс очистных сооружений будет работать в светоцифровом автоматизированном виде. Весь цикл очистки будет работать автоматизировано и будет управляться компьютером»,- рассказывает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы -маркетинг» Анарбек Орман.

Как рассказал руководитель предприятия, сегодня одна из главных проблем водоснабжающей организации снижение пропускной способности канализационной сети в связи с ростом населения города. Поэтому товарищество планирует модернизировать коллектор, пролегающий в районе микрорайона Самал. Сейчас его диаметр составляет 1000 миллиметров, но после реконструкции коллектор увеличится до 2-х тысяч миллиметров. Как ожидают водники, это в два раза увеличит его эффективность.

«В прошлом году мы заменили один двухметровый коллектор, в этом году мы начнём строительство и примерно в 2023 году планируем его завершить. Аналогично, в районе мясокомбината в связи с увеличением индустриальной зоны, и ещё там есть свободная экономическая зона, которая тоже расширяется, там 600 мм коллектор не справляется, поэтому мы решили параллельно уложить на 4,4 километра сеть. Тем самым 4 острые проблемы будут решаться благодаря заёмным средствам ЕБРР», — говорит генеральный директор ТОО «Водные ресурсы -маркетинг» Анарбек Орман.

Ожидается что Европейский Банк реконструкции и развития инвестирует 4 миллиарда тенге. Ещё столько же выделит правительство республики. Таким образом всего на реконструкцию и модернизацию водного хозяйства в ближайшие годы будет вложено 8 миллиардов тенге. Впрочем, эти внушительные цифры отражающие масштаб вкладываемых средств лишь небольшая часть требуемых вложений.

«По поручению правительства было разработано инвестиционное обоснование. Чтобы его составить, они со специалистами проектных институтов два года обследовали техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения и пришли к мнению, для Шымкента для поддержания сетей, уменьшения изношенности систем водоснабжения и водоотведения и для создания нормальных комфортных условий необходимо 70 миллиардов тенге», — рассказывает Анарбек Орман.

Но и на сегодня уже сделано немало, говорит руководитель предприятия. На сегодня уже полностью обновлено 336 километров водопроводных сетей, обновлена канализация протяженностью 47 километров. А так же полностью обновлено оборудование для очистки 100 тысяч кубометров сливной воды в сутки.