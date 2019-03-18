В Шымкенте в средней школе № 54, расположенной в отделении Ынтымак произошло массовое отравление детей неизвестной этиологии.

По предварительным данным 22 ребенка и двое взрослых были госпитализированы. У всех были одни и те же симптомы — головокружение, головная боль.

«Всем оказана медицинская помощь. Сотрудники газовой компании тщательно проверили школу и автономную котельную на предмет утечки природного газа, но ничего не обнаружили. Отравление отмечено у учеников разных классов, а не только одного. Неприятный запах чувствовался в помещении и на территории школы. Состояние детей не вызывает опасения. Некоторых учеников доставили в больницу уже после того, как они пришли домой», — сообщила руководитель управления образования Шымкента Акерке Абылайхан.

На месте происшествия работали все экстренные службы: Департамент ДСЧ, департамент полиции, медики, газовые службы.

Причины отравления до сих пор не установлены.

Как прокомментировал ситуацию ВРиО руководителя управления здравоохранения Шымкента Галымжан Абишев, «в Центре гипербарической оксигенации имени Орынбаева » школьники продолжают поступать, но одновременно идет выписка тех, у кого нет показаний к госпитализации. Всего к врачам обратились уже 37 человек, из них двое взрослых. 13 были выписаны домой. Выписка продолжается. Необходимое лечение тем, у кого средняя и легкая степень интоксикации оказывается в полном объеме. Диагноз — отравление газом неизвестного происхождения».