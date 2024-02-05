Массовое отравление учеников и педагогов в одной из школ Туркестанской области

29 детей и 10 учителей массово отравились в 9 школе Сарыагашского района Туркестанской области, передает OTYRAR.

Сообщается, что их всех доставили в больницу на скорой помощи. После известия об отравлении персонала и детей, в школу приехал главный педагог области.

«В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу, 29 детей и 10 детей увезли в больницу. После того как состояние 29 учителей и 8 детей стабилизировалось их отправили домой. Сейчас 2 учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение»,-сообщил руководитель Управления образования Туркестанской области.

Учеников перевели на дистанционное обучение на 3 дня после инцидента. Прокуратура района проводит проверку. По отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры, сообщают ответственные лица.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как в этой же школе учащиеся моют окна на втором и третьем этажах. А учителя красят внутреннюю часть школы. Как выяснилось, среди них были и учителя в положении. Как заявил главный педагог области школу взяли под особый контроль.