Олжас Абишев посмотрел, как работают мобильные приложения K-Vrachu.kz и Damumed

Вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев с рабочей поездкой посетил Шымкент, передает Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Олжас Абишев встретился с активом проектного офиса «Шымкент – адалдық алаңы», где на площадке проекта «Регионы свободные от коррупции» ее участники обсудили тему создания комфортных условий в сфере здравоохранения.

Олжас Абишев вместе с представителями департамента, руководителем проектного офиса посетил городскую поликлинику № 3, где оценил уровень цифровизации медуслуг.

«Результаты выездных встреч с медицинским персоналом и населением это широкое вовлечение граждан в использование мобильных приложений K-Vrachu.kz и Damumed, которые предоставлют быстрый доступ пациента к своей медицинской организации. С помощью приложений можно записать себя и членов семьи на прием к врачу, вызвать врача на дом, просмотреть медицинские документы», — пояснили в пресс-службе департамента.

Руководитель проектного офиса «Шымкент – адалдық алаңы» Ерасыл Толебаев отметил, что сокращение уровня коррупции — основная миссия проекта.

«Все поликлиники полностью обеспечены уголками самообслуживания, за каждым из них закреплен сотрудник для разъяснения гражданам способов получения элеткронных услуг через приложения egov.kz, Damumed и K-Vrachu.kz.Повсеместная цифровизация услуг позволит минимизировать риски бытовой коррупции, а также создаст комфортные условия для населения»,- отметил руководитель управления государственных услуг департамента Мейрамбек Алиев.