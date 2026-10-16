Казахстанцев начнут уведомлять о скринингах и прививках через 1414

В Казахстане запускают новые цифровые сервисы для напоминаний о скринингах, проверки сведений о вакцинации и подтверждения оказанных медицинских услуг.

Система автоматически определит граждан, которым необходимо пройти профилактические обследования по шести направлениям. Среди них — раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов.

После получения уведомления человек сможет обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти обследование.

С 26 октября по всей стране планируют запустить SMS-уведомления о проведённой вакцинации. После регистрации прививки в медицинской системе гражданину или законному представителю ребёнка придёт сообщение с указанием вида и даты вакцинации.

Если информация окажется неверной, об этом можно будет сообщить ответным сообщением на номер 1414. Данные направят в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для проверки.

Параллельно Минздрав расширяет систему цифровой идентификации пациентов, которая позволяет подтверждать факт оказания медицинской услуги. По состоянию на 7 октября цифровую идентификацию прошли 73% из 135,9 млн зарегистрированных приёмов.

Сейчас механизм охватывает 1278 видов медицинских услуг. С 1 декабря перечень планируют расширить ещё на 736 видов консультаций, диагностических исследований и медицинских процедур.

Новые цифровые сервисы направлены на повышение доступности профилактических обследований, достоверности медицинских данных и прозрачности оказания медуслуг.