В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен сотрудник полиции, который находился явно в нетрезвом состоянии.

В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали видео.

«По опубликованному в социальных сетях видео с полицейским в нетрезвом состоянии нами установлен сотрудник Кентауского отдела полиции. Со слов полицейского данный факт имел место осенью 2018 года. В свою очередь, Департаментом полиции Туркестанской области проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения полицейского из органов внутренних дел. Расследование находится на особом контроле руководства областного Департамента полиции», — сообщила пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области.