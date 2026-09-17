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На главную Анонс Соцсети, мессенджеры и игры стали площадками для кибербуллинга

Соцсети, мессенджеры и игры стали площадками для кибербуллинга

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Алиса Дуваева
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В Казахстане каждый пятый ребёнок сталкивался с кибербуллингом — такие данные озвучили волонтёры южного хаба UNICEF Kazakhstan. Проблему интернет-травли обсудили в Шымкенте на встрече со студентами Южно-Казахстанского педагогического университета.

Участникам рассказали о видах кибербуллинга, цифровых угрозах и правилах безопасного поведения в интернете. К разговору присоединились психологи, полицейские и специалисты в сфере цифрового развития. Отдельное внимание уделили ментальному здоровью, эмоциональному выгоранию и способам самопомощи.

Студенты могли поделиться своими историями и задать вопросы специалистам, в том числе анонимно. Эксперты напоминают, что кибербуллинг может происходить в социальных сетях, мессенджерах и на игровых платформах, поэтому важно вовремя распознать травлю и знать, куда обращаться за помощью.

Как защитить ребёнка от кибербуллинга, как правильно реагировать на травлю в интернете и какую роль в этом играют родители — смотрите в сюжете.

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