Незавершённый ремонт, жильё и реабилитация: аким Шымкента выслушал жалобы горожан

Десять лет ожидания жилья, незавершённая модернизация дома и проблемы с получением реабилитационной помощи. С такими вопросами жители Шымкента обратились к акиму города Габиту Сыздыкбекову во время выездной встречи в Аль-Фарабийском районе.

Одна из жительниц рассказала, что модернизацию её дома начали ещё в 2023 году, однако часть работ так и не завершили. По её словам, подрядчик обещал устранить недочёты, но этого не сделал. Позже жильцы столкнулись с ещё одной проблемой — им выставили счета с задолженностью.

«В 2023 году у нас проводили модернизацию, но работы полностью не завершили. Нам обещали всё доделать, однако так ничего и не сделали. Потом нам пришёл счёт с задолженностью. Говорили, что сделают перерасчёт», — рассказала женщина.

Аким поручил разобраться в ситуации непосредственно на месте. По его словам, если подрядчик выполнил работы некачественно, недостатки должны быть устранены в рамках гарантийного срока.

Ещё одна жительница обратилась с жилищным вопросом. Её тяжело больная дочь стоит в очереди на жильё уже десять лет. За это время, по словам женщины, семья неоднократно обращалась в различные инстанции, однако решить проблему не удалось.

«У меня тяжело болеет дочь. Мы уже куда только ни обращались. Никому не пожелаю, чтобы болел ребёнок. Уже десять лет она стоит в очереди. Хотя бы чтобы это жильё потом осталось её четырём дочерям», — рассказала женщина.

Габит Сыздыкбеков поручил специалистам проверить очередь и выяснить, требуется ли семье дополнить документы.

На встрече также подняли вопрос реабилитации человека с инвалидностью. Житель города рассказал, что ему ампутировали правую ногу выше колена. Ранее мужчине установили вторую группу инвалидности, однако впоследствии перевели на третью. После этого, по его словам, он лишился возможности получать часть необходимой реабилитационной помощи.

«Раньше я мог ездить в реабилитационный центр, теперь эту возможность убрали. Протез я получаю, но с остальным обращался уже куда только можно — помощи нет», — рассказал мужчина.

В ответ ему предложили повторно рассмотреть вопрос, если состояние здоровья изменилось после заочного установления третьей группы инвалидности.

По итогам встречи ответственным специалистам поручили проверить обращения жителей, при необходимости выехать на места и разъяснить дальнейший порядок действий.