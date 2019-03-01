Жителям микрорайона Север в Шымкенте дарят цветы.

И пусть они не живые, даже не искусственные, но такие милые. Тем более объявление, которое заставляет улыбнуться, почувствовать хорошее настроение, развешены посреди так надоевших всем «жумысок».

А получить цветочек от детей Севера, а судя по почерку, это явно школьники приятно вдвойне 1 марта, когда в Казахстане отмечают день благодарности, а во всем мире день комплиментов.

Если человек вам симпатичен, вы наверняка не упустите возможность сказать ему что-нибудь приятное касательно его внешности, ума, привлекательности, сексуальности или внутреннего потенциала. Такие фразы, имеющие, как правило, оттенок повышенной эмоциональности, называют комплиментом. Этой манере выражать свое восхищение, а в некоторых случаях — проявлять подобным образом лесть, посвящен отдельный праздник.

И отмечают его сегодня. Именно в первый день весны хочется говорит друг другу комплименты.