5-6 апреля в Казахстане пройдет акция «Приемная на дроге»

По поручению министра внутренних дел ЕрланаТургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами во всех регионах страны 5 и 6 апреля будет проведена мобильная акция «Приемная на дороге».

Во всех регионах, городах и районных центрах страны руководители департаментов полиции, административной полиции, местной и миграционных служб проведут мобильный прием граждан.