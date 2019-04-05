5-6 апреля в Казахстане пройдет акция «Приемная на дроге»
По поручению министра внутренних дел ЕрланаТургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами во всех регионах страны 5 и 6 апреля будет проведена мобильная акция «Приемная на дороге».
Во всех регионах, городах и районных центрах страны руководители департаментов полиции, административной полиции, местной и миграционных служб проведут мобильный прием граждан.
В разных частях населенных пунктов в местах массового посещения граждан в специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией и использовать возможности цифровизации органов внутренних дел.
Всего по республике будет действовать порядка 250 мобильных пунктов приема граждан. Для удобства населения и решения возникающих вопросов в них так же будут работать начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики.
Узнать места проведения акции «Приемная на дороге» и расположение мобильных пунктов приема граждан в каждом городе и районе можно на портале МВД, а так же подпорталах департаментов полиции и страницах органов внутренних дел в социальных сетях.