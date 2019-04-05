После выхода публикации про незаконную свалку, которую устроили возле православного кладбища в селе Тастумсык Тюлькубасского района, местные власти предприняли меры по ее ликвидации.

Жители жаловались на мусор и навоз, трупы животных, что выбрасывают не на свалку, а возле кладбища. По мнению неравнодушных сельчан, санитарные зоны там не соблюдены. Да и такое отношение к умершим считается кощунством И это не зависит от того, кто нашел здесь последнее пристанище — православный или мусульманин. К памяти усопших должно всегда быть уважительное отношение. Жаль, что осознание приходит лишь после того, как проблему поднимают СМИ. Вот и нам прислали фотоотчет о проделанной работе.

Как стало известно, с раннего утра начались работы по очистке территории. Мусор убирали десятки человек.

«Да, мы видели, как приехали трактора, много людей мусор начали убирать. Спасибо вам огромное за то, что смогли решить нашу проблему», — сказала по телефону Светлана Володина.

Жители села Тастумсык благодарят журналистов и надеются, что хаос, который здесь творился раньше по вине предпринимателей, не повторится. Чистота на кладбище и рядом с ним должна стать нормой.

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