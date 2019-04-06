Переезд с аэропорта Ататюрк в аэропорт Стамбул состоится с 6 апреля 2019 года

Сегодня 5 апреля 2019 года с 03:00 часов по времени Стамбула начался процесс переноса пассажирских рейсов из аэропорта «Istanbul Atatürk Airport» в новый аэропорт «Istanbul Airport», который планируется завершить 6 апреля т.г. в 23:59 часов по времени Стамбула, сообщает Комитет гражданской авиации.

Так, аэропорт «Istanbul Atatürk Airport» приостановит работу 6 апреля т.г. в 02:00 часов по времени г. Стамбул. После приостановления аэропорта «Istanbul Atatürk Airport», все коммерческие внутренние и международные пассажирские рейсы, начиная с 14:00 часов 6 апреля 2019 года будут выполняться из/в новый аэропорт «Istanbul Airport».



В связи с переездом, ряд рейсов казахстанских и турецких авиакомпаний в город Стамбул был отменен. В это связи, всех пассажиров просим обратить внимание на бронирования с вылетом в город Стамбул в период с 5 апреля 2019 года.