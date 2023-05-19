В самолет FlyArystan попала молния. Рейс из Туркестана задерживается

Авиакомпания FlyArystan в своем официальном Telegram-канале сообщила о задержании рейса Туркестан-Стамбул из-за попадания молнии в воздушное судно.

«Рейс КС7425 Туркестан — Стамбул 19.05.2023 13:05 задерживается в связи с погодными условиями, а именно попаданием молнии в воздушное судно (ВС) в предыдущем рейсе», — говорится в сообщении компании.

Как сообщили в компании, теперь согласно требованиям, необходимо выполнить инспекцию после попадания молнии.

«Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании», — сообщил авиаперевозчик и добавил, что вылет запланирован 19 мая в 17:00 по местному времени.