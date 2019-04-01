Рекламное агентство «Буквадел» было создано 1 апреля 2007 года Андреем и Марией Брезинскими с нуля. В течение 12 лет динамичного развития, «Буквадел» стал настоящей мастерской успеха, где производят все необходимое для развития и процветания любого бизнеса.

Андрей и Мария про рекламу говорят с особым чувством, с любовью. Семейная пара занимается продвижением давно, они просто обожают свою работу, а в команде только уникальные специалисты, объединенные страстью к своему делу.

«Каждый новый проект для нас важен и мы относимся к нему с огромным трепетом, поэтому у нас такая долгосрочная гарантия на эксплуатацию изделий. «Буквадел»- это команда лучших в стране мастеров своего дела: менеджеры, маркетологи, креативщики, дизайнеры, монтажники, копирайтеры, еvent- менеджеры. Мы делаем проекты полного цикла от идеи, до воплощения. Выполняем широкий перечень работ в области создания, изготовления, монтажа и размещения наружной рекламы»,- говорит Мария Брезинская.

Безукоризненное качество, изобретательный подход и поразительный результат- это зашифровано в наших ДНК!

Для ребят «Букваделов» реклама — это великое искусство, через которое, мы можем служить и помогать людям!

Если вы заинтересовались, спешите в «Буквадел».

Адрес: Улица А. Аскарова 5. Телефоны для справок — 8 778 908 9331