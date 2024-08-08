Шымкентские дизайнеры из бытового мусора создают произведения искусства

Творческая группа Upgrade решила из бутылок, старой одежды, макулатуры, собирать инсталляции, картины и даже скульптуры.

Предпринимательница из Шымкента, Мария Брезинская, не перестает вдохновлять и удивлять своими креативными проектами. Недавно открылось арт-ателье Upgrade в Шымкенте, где творческая команда художников и дизайнеров занимается эко-искусством, которое уже интересно арт-среде и ценителям ручного труда за рубежом.

Инсталляции создаются по принципу безотходного производства. Upgrade — новый экологичный бренд, который удивляет своими работами.

Из старой компьютерной платы, планируют создать завод, правда, только на картине. Полотно собрано из старых батареек, часовых механизмов, лоскутков ткани, жестяных банок и много другого. Аделина Волкотюк рассказывает, люди приносят ненужные вещи, что-то находят на улице, а после создают необычные инсталляции.

«Это все старые вещи, которые люди собирались утилизировать, они приносят их нам. Здесь, например, старые банковские карточки просроченные, кусочки материала. Мы их не выкидываем, а используем. Здесь вот из платы будет небольшой заводик и домик. Сейчас туда окошки добавятся, заборчики и подоконники», — говорит Аделина Волкотюк.

Все картины из всевозможных деталей, пуговиц, бусин, кнопок, старых кассет, которые украшают «Наш Бар», уникальное заведение нашего города, которое как музей наполнено авторским декором, созданным творцами студии Upgrade. А одежда покоряет фешн-недели Казахстана и зарубежья. При этом, картины отправляются в частные коллекции и арт-галереи по всему миру.

Всё, что планировали отправить в мусорное ведро, обрабатывается и хранится на специальном складе. Мария Брезинская рассказывает, из мусора создают картины, инсталляции и другие поделки, которые интересны даже иностранцам.

К примеру, оригинальный костюм представили на неделе моды в США. Головной убор из веток и камней, а сам камзол из лоскутков. Другую коллекцию уже отправили в Китай.

Творческая группа работает не просто так. Вырученные от продажи коллекций и изделий, отправляют на благотворительность, помогают они благотворительную фонду «Домики.кз».

«Идея пришла нам не просто так, мы помогаем проекту «Домики», это благотворительный фонд, который оказывает паллиативную помощь детскому населению Казахстана. Часть вырученной суммы от продажи нашей коллекции, картин, костюмов мы перечисляем фонду. Таким образом мы призываем обратить внимание всех на оказание поддержки. У нас очень много идей, мы создаем одежду, у нас уже вторая коллекция распродана, забирают в галереи причем за границу. Мы создаем картины, арт-объекты, занимаемся оформлением пространств, в том числе интерьеров и экстерьеров, все это из переработанных материалов», — говорит основатель студии Мария Брезинская.

Творческая молодежь не планирует останавливаться на достигнутом, она массово выходят на субботники, помогает содержать город в чистоте, при этом из собранного мусора творят и создают на таком уровне, что заказы из стран СНГ и Европы расписаны на месяц вперед.