В Шымкенте наградили лучших партнеров проекта VIP-бизнес. Самых активных чествовали топовые лидеры компании. Бизнес-семинар собрал большое количество участников.

Проект VIP-бизнес в партнерстве с популярным шведским брендом позволяет добиться успеха и высокого статуса за короткий срок. Это подтверждают жители Туркестанской области. Форум лидеров прошел в третьем миллионнике страны. Топовые лидеры №1 Карлыгаш и Кенжебай Иманалиевы сегодня чествуют самых активных партнеров, которые уже добились успеха. Они признаются — Oriflame исполнил их мечты в кратчайшие сроки.

«В компании я работаю уже год, стала директором, уже получила премию и приобрела квартиру, устроила своих детей на учебу», — поделилась своими достижениями директор компании Эльмира Серкебаева.

«Я сейчас уже директором работаю, получаю премию в тысячу — две тысячи долларов. Очень рада, что когда-то не побоялась и пришла в Oriflame!» — рассказала Айсулу Сарсенбекова, директор компании.

Начать — легко. Новичков в компании сопровождают на всем пути обучения. Для этого существует готовая бизнес-система и менеджеры, готовые поддерживать вас 24 часа в сутки. Работа в Oriflame подойдет всем: мамам в декрете, учителям, врачам, студентам и пенсионерам. Работа в онлайн не имеет границ. Главное, иметь доступ к Интернету и желание зарабатывать. К тому же, свой бизнес в Oriflame передают по наследству.

«Такие как мамочки, студенты, пенсионеры сидят дома и зарабатывают деньги, покупая каждый день домой необходимые вещи. Это: шампунь, мыло, крема, зубная паста. У нас это семейный бизнес, мы работаем уже 16 лет. За эти годы побывали в 40-ка странах мира бесплатно. Получили от компании от тысячи до 24 тысяч долларов премии. Получили квартиру, машину, покупая домой нужные вещи», — поделилась своей историей успеха Карлыгаш Ималиева, топовый лидер по Центральной Азии компании «Oriflame».

Компания Oriflame на международном рынке работает уже 52 года. Официально она представлена в 65 странах мира. Статус компании подтверждают наличие акций на бирже, а также гарантия качества продуктов более 1000 наименований, которые основаны на натуральных ингредиентах и произведены по новейшим технологиям с жестким контролем качества и безопасности для окружающей среды. Больших высот, при желании, можно достичь всего за год работы в проекте VIP-бизнес. Зарабатывайте вместе с Oriflame!

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