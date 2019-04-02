В микрорайоне Туран г. Шымкента начнётся строительство пяти улиц.

На эти цели из бюджета будет выделено 5 миллиардов 457 миллионов тенге. Пока идёт государственный тендер. Кому из жителей микрорайона повезло обрести асфальтированные дороги, узнали наши корреспонденты.

Государственный тендер на строительство пяти улиц уже объявлен. По тем улицам, где будут закончены работы, сразу пойдёт общественный транспорт. Пока же здесь нет ни воды, ни света, ни природного газа. Но всё это появится в ближайшее время, надеются жители микрорайона, которых сегодня насчитывается почти 70 тысяч человек.

Бахыт Абдикаримов, главный специалист управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкента: «Проектно-сметную документацию на строительство коммунальных сетей готовит предприятие «Асем курылыс». В первую очередь, будет подведен газопровод. На тендер мы уже подадим заявку. «Асем курылыс» так же готовит сейчас проектно-сметную документацию на строительство канализационной и водопроводной сетей».

Работы по прокладки дорог в микрорайоне Туран начались ещё в прошлом году. Дорожное полотно тогда было расширено. В этом году здесь должны появиться пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А на обочине дорог — зелёные насаждения. Но некоторые дома, построенные в обход строительных норм, придётся сносить.

Жумагул Турлыбаев, представитель компании подрядчика: «Согласно проектно-сметной документации по центру на расстоянии 5 метров 95 сантиметров должны быть зелёные насаждения. Потом трёхметровая велодорожка, дальше тротуар. Есть ещё ирригация. Поэтому строительная площадь дороги высокая».

По словам городского руководства, в ближайшие три года все дороги микрорайона будут заасфальтированы. Все средства для прокладки коммуникаций будут перечисляться по мере необходимости.

Данияр Худайбергенов