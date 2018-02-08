Жители микрорайона Туран в Шымкенте уверены — документы на их жилье, полученное в порядке очереди, фальшивые

Хотите узнать, стоит ли доверять обещаниям чиновников? Спросите об этом жителей микрорайона Туран в Шымкенте, обивающих пороги госорганов на протяжении 10 лет. А просят они всего лишь узаконить их в правах на жилье, которое когда-то получили от акимата Сайрамского района ЮКО.

История эта началась в 2007 году. Тогда еще жители Сайрамского района из числа очередников МИО получили ключи от домов, построенных на этой территории специально для социально уязвимых слоев населения. Кому-то досталось коммунальное жилье, кому-то ипотечное.

Только радость от новоселья для сельчан оказалась слишком кратковременной. После присоединения их населенного пункта к территории Аль-Фарабийского района Шымкента, выяснилось, что никаких правоустанавливающих документов на дома у новых горожан нет.

«Все, что у меня есть – это копии, на которых даже печатей нет. А недавно выяснилось, что и эти копии – фальшивка. И кто я теперь? Как я докажу, что это – мой дом?!» — не скрывает возмущения жительница микрорайона Туран Рахия Адаева.

А ведь многие из турановцев аккуратно вносили оплату за жилье. Говорят, что и квитанции соответствующие у них имеются.

Этот вопрос жители ежегодно поднимают в ходе отчетных встреч акимов районов города перед населением. Озвучили проблему и в ходе встречи руководства отдела жилищных отношений с населением. Но в отделе жилищных отношений Шымкента пеняют на Сайрамский район, мол это районные чиновники затягивают и не передают документы.

«Если у вас есть квитанции, принесите, мы все проверим, но к нам пока никаких документов из Сайрамского района не поступало», — подчеркнула заместитель руководителя отдела жилищных отношений города Гульнар Аширбаева.

Чиновники Сайрамского района, которые и регистрировали жителей теперь уже микрорайона в очереди, а после выдавали им жилье, говорят, жители сами создали себе проблему. Которую решить может только суд.

«Мы говорили этим людям – обращайтесь в суд. Среди них есть те, кто оплатил по 130-140 тысяч тенге. А потом они, даже не думая, что могут лишиться крыши над головой, прекратили выплаты, потом акимат перестал с них требовать. С переходом этого района в город, он остался без присмотра…» — рассказал Ербол Сарыбеков, руководитель отдела ЖКХ Сайрамского района.

У жителей, которые не могут оформить документы на протяжении 10 лет, открытым остается и вопрос с коммунальными благами. Электроэнергию они получают от частника по завышенному тарифу. Проложены газопроводы, но голубого топлива в них нет. Вода и вовсе привозная. Стоимость одной бочки – 2800 тенге.

А жители, уставшие бороться за свое право жить в нормальных условиях уже отшучиваются, мол, недалеко ушли от аборигенов Африки: «Мы живем, как в каком-то отсталом африканском государстве».

Похоже нет в городе ни одного человека, который бы выслушал проблемы турановцев и помог в их решении. Чиновники перекладывают обязанность друг на друга.

А акимы? Они отделываются ежегодными обещаниями, о которых, как показывает практика, можно и забыть уже на следующий день после отчета.

Саида Турсуметова