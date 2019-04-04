В Шымкенте жители микрорайона Тулпар, взявшие кредиты на покупку жилья под 15-20 процентов годовых, столкнулись с суровой реальностью.

Не прошло и года как в их домах и на прилегающей территории стали возникать проблемы.

Сотрудники Каратаусского акимата посетили проблемный микрорайон и пригласили сюда же специалистов подрядной организации. Жители этих трёх и пятиэтажных домов в месяц за квартиру выплачивают по 90 тысяч тенге кредитов. Но по мнению жильцов, их место проживание того не стоит.

Инфраструктура микрорайона требует серьёзной доработки. Элементы игровых площадок всего за год пришли в негодность. Нет здесь и компании, ответственной за зелёные насаждения. Те же учреждения, которые должны контролировать инфраструктуры не могут прийти к единому решению.

Кайрат Керимкулов, представитель ТОО «Элисталь»: «Мы всё сдали во время. Отделу строительства сдали. Отделу ЖКХ сдали. Мы сдавали год назад в это же время. И они все его приняли».

Но проблемы жителей микрорайона Туран этим не ограничиваются. Так подвалы четвёртого и шестого домов постоянно полны воды. Откуда она набирается никто не знает. После посещения домов, специалисты Каратаусского акимата дали задание ответственным работникам в течении 10 дней проблему решить.

Дано задание проверить, что за вода течет в подвалах, взять пробы и сделать анализ.

Канализационная это вода или дождевая нужно определить, и тогда можно решить проблему.

Но и это ещё не всё. Уже ремонта требуют и фасады домов. Краска с них облезла и на стенах зияют неокрашенные дыры,, не придавая домам привлекательности.

После непродолжительного спора подрядчики дававшие двухлетнюю гарантию, пообещали привести фасады в порядок. Ещё одна проблема вывоз бытовых отходов. Здесь спор состоялся между самими жителями микрорайона. Одни жильцы требуют оставить контейнеры на площадке. Другая часть жителей микрорайона настаивают — их надо убрать в другое место.

Ознакомившись со всем перечнем проблем жителей микрорайона Тулпар, специалисты Каратаусского акимата пообещали взять их под контроль и по возможности решить в ближайшее время.

Данияр Худайбергенов