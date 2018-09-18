Главные проблемы, которые сегодня тревожат жителей микрорайона Туран — отсутствие дорог и периодические подтопления домов во время осадков.

Здесь проживают в основном горожане, которые приобрели жилье в кредит. Из-за отсутствия дорог здесь до последнего врмени отсутствовало и автобусное сообщение. В этом году городские власти выделили из бюджета деньги на прокладку дорог №1, 2, и 7. Но работы остановились на полдороге.

Строительство трасс началось в мае этого года, но в результате хозяйственного спора между подрядчиками работы по прокладке дороги № 2 остановились, и материалы дела теперь рассматривает суд.

На трассе № 1 работы ведутся по графику. На её строительство было выделено 800 миллионов тенге. Ширина дороги 40 метров, длина участка три с половиной километра. Дорогу строители должны сдать уже в следующем году, но есть высокая вероятность, что трасса останется лишь на бумаге. Из необходимых на строительство 800 миллионов дорожники получили лишь 120 миллионов.

Батырхан Едилов, подрядчик: «Всё упирается в деньги. Если в этом году нам выделят средства, то мы закончим работу в течении двух месяцев. Мы работаем в две смены. Днём и ночью. Мы уже срезали верхний слой почвы. Теперь производим послойное уплотнение. Мы работаем по графику и если нам деньги перечислят, то дорогу сдадим в срок».

Снижают темп строительства и объекты, расположенные на пути будущей трассы и подлежащие сносу. По дороге №1 насчитывается 16 таких домов, на пути трассы №7 — четыре здания. Суд решения на их снос ёще не принял. Пока же строители на этом участке дороги меняют электрические столбы.

Турдыбай Жумагул, мастер участка: «Сейчас все законы знают. Это частная собственность и пока решения суда не будет, дома сносить не дают. А мы сидим ждём. Решения суда ещё не было, уже и письма от имени администрации направили и не один раз, а решения нет».

Когда в микрорайоне Туран будут проложены дороги — большой вопрос. Приближаются дожди и, возможно, жителям Турана придётся вновь запастись терпением и ждать следующей весны, когда все вопросы с прокладкой дороги будут решены.

Данияр Худайбергенов