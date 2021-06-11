В микрорайоне «Туран» с ударными темпами идут строительные работы по возведению жилых домов.

В микрорайоне будут школа, детские сады и медицинские учреждения. Подрядчики согласно проектно-сметной документации занимаются благоустройством дворов и близлежащей к домам территории, строительством дорог и освещением. Аким города Мурат Айтенов с руководителями управлении прошелся по пока гравийным дорогам и лично проверил качество проводимых строительных работ. Глава города наказал обратить внимание на безопасность дорог и на безопасность дворов. Во дворах должны быть детские площадки и спортивные тренажеры.

Согласно проектно-сметной документации в мкр «Туран» кроме девятиэтажных домов построены и 12-этажные. В ближайшие пять лет по плану развития города микрорайон будет застроен и благоустроен. Для удобства горожан существующие автобусные маршруты увеличат.