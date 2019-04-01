В Туркестане началась работа всестороннего информирования предпринимателей об условиях участия в программе льготного кредитования приоритетных проектов.

В Палате предпринимателей области собрались представители банковского сектора, финансовые институты, а также предприниматели региона.

Экономика простых вещей, так называемый проектный офис, созданный на площадке

Палаты, оказывает всестороннюю поддержку как действующим предпринимателям, так и начинающим, в целях увеличения объемов производства отечественной продукции, товаров народного потребления казахстанского производства, которых сегодня недостаточно.

Открывая встречу, директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Динмухамед Абсаттаров отметил, что новая программа нацелена на производство конечной продукции и для решения задач доступного кредитования приоритетных проектов.

Чтобы получить финансирование, предпринимателю необходимо направить заявку в банк, пройти необходимую процедуру оценки и согласования, обратится в Фонд развития предпринимательства «Даму».

Из выделяемых 600 млрд тенге, 400 млрд будут направлены на обрабатывающую промышленность и услуги, а на производство сельскохозяйственной продукции до 100 млрд тенге, также на переработку сельскохозяйственной продукции до 100 млрд тенге. В программе предусмотрен механизм кредитования заемщиков по ставке не более 15 %, из которых 8% будет оплачиваться субъектом частного предпринимательства. Оставшаяся разница будет субсидироваться государством, со сроком погашения до семи лет. Целевое назначение проектов — это инвестиции и пополнение оборотных средств, допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе. Для подтверждения целевого назначения проекта достаточно выпуска не менее одного товара из перечня. Кредит выдается в тенге, максимальная сумма на одного заемщика без ограничений.

Предприниматели области уже проявляют интерес к Программе. В области заявились для участия 30 предприятия в сфере АПК, туризма, легкой и мебельной промышленности на общую сумму более 6 млрд тенге.

Также в ходе встречи предприниматели области презентовали свои проекты.

Предприниматель Туркестана Сакен Арапбаев презентовал проект по созданию кемпинговой туристической базы отдыха, путем возведения блочных строений для размещения, прибывающих туристов. Сумма проекта составляет 178 млн. тенге.

По всем заявленным проектам будут составлены Дорожные карты по их сопровождению. Финансирование проектов будет отслеживаться на базе Проектного офиса. Руководство региональной Палаты призывает туркестанских бизнесменов, желающих участвовать в Программе льготного кредитования приоритетных проектов, обращаться в Палату предпринимателей Туркестанской области по адресу: г. Туркестан, ул. Кожанова 42. Телефоны для справок: 8(72533) 5-98-98 (вн7716), 8708-365-21-90. Эл.адрес: y.auelbekov@atameken.kz

Механизм и условия кредитования и меры государственной поддержки подробно расписаны на сайте Палаты предпринимателей Туркестанской области в разделе Экономика простых вещей.