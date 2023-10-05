90 процентов жалоб предпринимателей Шымкента были урегулированы

Основу экономики любой страны составляет малый и средний бизнес. В развитии предпринимательства помимо государственной поддержки важно уметь отстаивать свои интересы и права. Здесь на помощь деловому сообществу приходит палата предпринимателей.

Защита прав предпринимателей

В этом году исполняется 10 лет со дня образования Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В том же году была создана региональная Палата предпринимателей Южно-Казахстанской области. А в 2018 году город Шымкент Указом Президента стал городом республиканского уровня и Палата предпринимателей города Шымкент создана 16 октября 2018 года.

За пять лет работы по защите прав бизнеса поступило более 1200 заявок, из них решено 610 жалоб, защищены права предпринимателей на общую сумму более 5,2 млрд тенге. Приостановлены административные дела и незаконные административные штрафы в отношении 245 представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), решен вопрос подушевого финансирования по программе ARTSPORT, выплачена задолженность перед 176 субъектами бизнеса на сумму 392,9 млн тенге.

Среди вопросов, решенных региональной палатой, особо стоят налоговые вопросы. В частности, пересмотрен базовый размер налога на участки, полученные предпринимателями для строительства парковки, а базовая ставка налога на сельскохозяйственные земли уменьшена вдвое. В 2022 году сопровождены процедуры возмещения затрат пострадавшим 20 субъектам бизнеса на сумму 106 млн тенге, во время январских событий 8 пассажироперевозочным компаниям выплачено субсидий на 10,8 млрд тенге на расходы по социально значимым направлениям, решены вопросы по налогообложению участников СЭЗ «Оңтүстік» в отношении разницы курсов и субсидий.

Кроме того, пресечено действие кабальных условий ШФ АО «КазТрансгаз Аймақ» по подписанию Дополнительного соглашения к договору розничной реализации товарного газа об установлении прав на проведение принудительного отключения поставки газа и отмене ежемесячной корректировки заявленного промышленными потребителями объема газа. Налоговыми органами отозваны иски об отмене государственной регистрации юридических лиц с участием иностранцев.

В целом, по данным представителей Палаты предпринимателей г. Шымкент, много вопросов у бизнес-сообщества возникало в рамках земельных отношений, налогов. Также актуальны вопросы в сфере транспорта и логистики, государственных закупок.

Все поступившие жалобы рассматриваются службой по противодействию коррупции в срочном порядке или путем направления соответствующих писем. Встречи между руководством Антикора и предпринимателями проходят на постоянной основе. Совместно со службой по противодействию коррупции еженедельно проводятся обход и разъяснительная работа объектов бизнеса. Кроме того, палатой была оказана поддержка в выпуске памятки на различные темы и ее распространении среди представителей бизнеса.

За эти пять лет на совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции проведено более 50 заседаний по решению сложных вопросов предпринимателей, на которых рассмотрено 86 масштабных вопросов, из которых решено 58 вопросов, касающихся предпринимателей, что составляет 67,4% от общего количества жалоб. На совещаниях в основном обсуждались вопросы земельных отношений со стороны предпринимателей, обеспечения школьников питанием, нарушения требований закона «О государственном имуществе» и административные барьеры, незаконное вмешательство в предпринимательство, сложности при строительстве объездных дорог, нарушения прав субъектов бизнеса при налоговом администрировании, административные барьеры при реализации инвестиционных проектов, государственные закупки, строительство, транспорт и логистика и .т.д.

Палата направила в реестр проблем 86 сложных вопросов представителей регионального бизнеса, из которых 90% решены. В рамках реализации проекта «Дорога бизнесу» совместно со службой по противодействию коррупции с начала года в палате рассмотрено 12 жалоб от представителей бизнеса. Из них 9 жалоб решены в пользу предпринимателя. В основном эти жалобы касаются налоговых органов, государственных закупок и распределения земельных участков.

Привлечен к ответственности 21 сотрудник государственных органов, ограничивших предпринимательство.

Нефинансовая поддержка

По информации руководителя отдела нефинансовой поддержки Айданы Бейсебековой, работа в палате ведется с 2019 года.

«Палата постоянно информирует предпринимателей региона о бесплатных услугах в виде индивидуальных консультаций. Сервисные услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению статистической отчетности, юридическим вопросам и конкурсным процедурам, мерам государственной поддержки и финансированию, составлению бизнес-планов оказываются офлайн и онлайн», – говорит Айдана Бейсебекова.

По словам руководителя отдела, с начала проекта в городском многофункциональном центре обслуживания предпринимателей оказано более 7 тысяч сервисных услуг для МСБ.

С начала текущего года в рамках национального проекта по развитию предпринимательства «Мен – кәсіпкер» на 2021-2025 годы предоставляются бесплатные услуги по двум направлениям: «Кәсіпке бағыт» и «Центр развития женского предпринимательства». В рамках инструмента «Мен – кәсіпкер» с начала 2023 года 46 представителей малого и среднего бизнеса прошли курсы по организации детейлинг-центра, кофейного бизнеса и швейного производства.

15 марта 2022 года в Шымкентской городской палате предпринимателей открыт Центр развития женского предпринимательства, где оказывается 7 видов услуг. На сегодняшний день в этом центре обучались около 800 женщин. Общее количество оказанных услуг – около 1,5 тыс. Среди них 75 посетителей освоили новую профессию, 40 стали менторами, оказано содействие в участии представителей женского предпринимательства в международных проектах – 48, организация консультаций с производителями по подбору оборудования для МСБ и самозанятых – 30, организация обучения по выявленным направлениям (по потребности), по кооперации, социальному предпринимательству) – 417.

Сопровождение проектов

«Наш отдел сопровождения проектов занимается разъяснением условий государственных программ, включением предпринимателей в систему мер государственной поддержки бизнеса, сопровождением и мониторингом инвестиционных проектов в специальных экономических и индустриальных зонах, проектов государственно-частного партнерства, агропромышленного комплекса. Эксперты отдела проводят экспертизу развития предпринимательства, экспорта и импорта в городе. Ежегодно в рамках регионального конкурса «Лучший товар Казахстана» мы организуем ярмарку товаропроизводителей в Шымкенте, регулярно проводятся форумы, конференции и семинары различного уровня», – говорит заместитель директора городской палаты по экономическим вопросам Бауыржан Бердалиев.

По словам специалиста, отдел активно занимается продвижением отечественных товаров в рамках национального проекта «Комфортная школа». Работа отраслевых советов обрабатывающей промышленности и туризма также подчиняется этому разделу. На совещаниях обсуждаются результаты и проблемы бизнеса в данной сфере, пути их решения.

По инициативе палаты в 2022 году совместно с городским акиматом успешно реализована региональная программа «Деловой город». В его рамках предприниматели могут получить льготный кредит до 30 млн тенге под 1%, компенсацию до 75% от платы за аренду зданий в производственных парках. Кроме того, через отдел нефинансовой поддержки реализованы и другие проекты, такие как индустриальная зона «Атамекен-Ордабасы», проведена экспертиза развития предпринимательства в Шымкенте, Узбекистана, разработана инструкция экспортера, запущены новые производства в рамках проекта «Нишевые проекты».

Развитие человеческого капитала

Палата предпринимателей города Шымкент за это время стала эффективной диалоговой площадкой для решения проблем деловых граждан в сфере дошкольного, дополнительного, технического и профессионального образования, здравоохранения, социального предпринимательства.

По информации заместителя директора Палаты по социальным вопросам Максата Өткелбаева, с 2018 года в палате ведется работа по краткосрочному профессиональному обучению жителей региона. За это время в реестр организаций образования РК включено более 100 учебных центров Шымкента. На сегодняшний день функционируют 16 учебных центров при предприятиях, 15 – самостоятельных, 5 – при колледжах, 1 – при ассоциациях, за 5 лет подготовлено более 10 тыс. кадров. Показатель трудоустройства – 85 процентов.

С 2018 года Палата участвует в развитии регионального дуального обучения. По состоянию на 1 сентября 2023 года в рамках дуальной системы обучения через 210 учреждений и 15 колледжей прошли подготовку более 2 тысяч студентов колледжей.

«Ежегодно, используя современные методики, мы проводим опрос предприятий региона по прогнозной потребности в кадрах. В 2023 году было опрошено около 5 тыс. предприятий и установлено, что требуется 5 800 специалистов. Кроме того, мы защищаем интересы предпринимателей в консультативно-совещательных органах, созданных при местном исполнительном органе. В 2019 году совместно с Министерством образования и науки РК в учебный процесс в школах, колледжах и вузах внедрена дисциплина «Основы предпринимательства и бизнеса». В рамках проекта более 300 педагогов повысили квалификацию, более 20 тысяч учащихся и студентов прошли обучение по данной дисциплине», – заключил Максат Өткелбаев.

Работа Регионального совета

При Палате предпринимателей города Шымкент работает Региональный совет. В августе 2020 года состав совета был обновлен путем проведения выборов. В нем приняли участие 66 претендентов, проголосовали более 17 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Сейчас в состав Регионального совета входят 29 представителей регионального бизнес-сообщества, в том числе 4 депутата Шымкентского городского маслихата. Средний возраст членов регионального совета составляет 42 года, мужчин – 84 процента, женщин-13 процентов.

Председатель совета – президент холдинга ТОО «OTAU Group» Молдасеитов Кайрат Кусеинович. Среди представителей крупного бизнеса – АО «SCAT», ТОО «OTAU Group», ТОО «АРТ Курылыс», ТОО «Барыс – 2007», ТОО «Экофарм интернейшнл». Также членами являются представители ТОО «Бал текстиль», ТОО «Еврокристалл», ТОО НПО «Зерде» и других известных компаний. Представители крупного бизнеса составляют 41% от состава совета, остальные – представители малого и среднего бизнеса (56%) и некоммерческих организаций.

В целом новый состав Регионального совета провел 24 заседания. Из них организованы 3 встречи с министрами торговли и интеграции РК, национальной экономики РК, 2 встречи с акимами Шымкента, 11 встреч с заместителями акима города. В ходе заседаний совета было рассмотрено 129 вопросов, в том числе касающихся бизнеса – 98 вопросов, 31 вопрос организационного характера.

Кроме того, при Шымкентской городской палате предпринимателей имеется 7 отраслевых советов. Это отраслевые советы здравоохранения, образования, транспорта и логистики, туризма, обрабатывающей промышленности, торговли и услуг, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На этих совещаниях в этом году проведено 57 заседаний, рассмотрено 70 вопросов, из них республиканского характера – 37, местного характера-33. На сегодняшний день решены 29 вопросов. Остальные находятся на рассмотрении в департаментах НПП «Атамекен» и в государственных органах.

В отраслевые советы вошли 250 предпринимателей, всего создано 17 отраслевых чатов, в которые вошли более 1 300 предпринимателей региона.

Палата на страницах СМИ

За пять лет на страницах СМИ и в социальных сетях опубликовано более 24 тысяч материалов о работе Палаты предпринимателей города Шымкент. Из них 3 тыс. материалов – в СМИ, 21 тыс. – в социальных сетях.

В целях демонстрации работы палаты эффективно используются возможности медиа, интернет-площадки и social-media (блоги, форумы). В частности, в группе «Бизнес в Шымкенте» в социальной сети Facebook состоит более 14 тысяч участников. В Телеграме открыта группа «Бизнес-штаб Шымкент» (553 подписчика), а в Instagram-аккаунт Shymkent Atameken (11,2 тыс. читателей).

В мессенджере WhatsApp создано 20 отраслевых чатов с представителями бизнеса, в каждом из которых охвачено от 350 до 500 участников, в некоторые чаты вошли представители местных исполнительных органов (чаты разделены по отраслям: строители, мукомолы, текстиль, машиностроение, фармацевты и медицинские организации, продавцы топлива, экспортеры, природопользователи, агропромышленность, рекламные компании, бухгалтер, молодые предприниматели, женщины-предприниматели, производство продуктов питания, специальные экономические зоны, детские сады и т. д. отраслевые чаты). Всего в нем приняли участие более 2,5 тысяч участников.

В эти чаты будет направлена информация о работе Палаты и деловые новости, актуальные данные по экономике и бизнесу, программы консультирования, обучения и тренинга для представителей малого и среднего бизнеса.

Установлена информационная работа между экспертами и лидерами мнений и специалистами палаты, предпринимателями, которые будут организованы на популяризации достижений национальной палаты предпринимателей в работе по внесению изменений в законодательство и нормативные акты страны для защиты интересов малого и среднего бизнеса. С этой целью создан пул лояльных СМИ.

В результате прямого контакта с бизнес-сообществом и СМИ, а также применения современных PR-инструментов, налажено доброжелательное отношение к региональной палате со стороны предпринимателей и местных СМИ. В результате за отчетный период не было жесткой критики работы палаты.

Работа по защите бизнеса будет продолжена. Палата готова и впредь поддерживать добросовестных предпринимателей.