В торговых сетях стали искать замену дорогим товарам

Торговые сети стали искать более доступные товары на смену тем, стоимость которых за последнее время значительно выросла.

Это, согласно анализу национальной палаты Атамекен, признают почти половина казахстанских крупных продавцов. Людям стало труднее покупать товары популярных брендов, которые раньше для них были доступными по цене.

«Людям приходится тяжело покупать те же бренды по новым дорогим ценам, есть спрос на новые бренды, которые уже к нам заходят, с которыми мы работаем. По подгузникам есть хорошие замены не уступают брендам импортным, то же самое касается туалетной бумаги, салфеток», — говорит Марат Ыстыбаев директор по маркетингу и развитию торговой сети «GraMad».

При этом по словам представителей торговых сетей , казахстанцы стали меньше покупать непродуктовые товары. Люди ищут бытовую химию подешевле, а некоторые даже отказываются от товаров для дома и красоты.

А это значит, что казахстанцы все чаще ищут способы сэкономить деньги. Отслеживают акции и подстраивают под них свои походы по магазинам, и все чаще участвуют в программах лояльности — копят бонусы и тратят их на покупку продуктов.

«И бонусами скидками пользуюсь», — говорит жительница Шымкента.

«Я обращаю внимание на акции, если есть возможность то акционные продукты, химию беру. И бонусами удобно пользоваться, я их коплю а потом плачу ими за товар», — говорит жительница Шымкента.

Если сравнивать с январем прошлого года, цена на продовольственные товары в стране за год выросли на четверть. На 20% подорожали непродовольственные товары.