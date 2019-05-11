Сейчас в городе «магазины честности» открыты в более 100 школах, 10 колледжах, ВУЗах и др. организациях.

Для формирования антикоррупционной культуры среди населения проектный офис «Шымкент-адалдық алаңы» организовал встречу с учениками городских школ, поводом профилактической работы послужило рабочее совещание со всеми директорами городских образовательных учреждений, прошедшее накануне.

Площадками для встреч стали школы №9, №20 и №26, где успешно работают «магазины честности», нацеленные на воспитание у молодежи главных человеческих качеств: честности, добропорядочности и саморазвития.



Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Шымкент совместно с Проектным офисом с 6 по 10 мая провел мониторинг функционирования «магазинов честности» в Шымкенте, результаты мониторинга показали, что реализация проекта «Integrity Shop» благополучно апробирована в организациях города, практически все точки честности работают и получают положительные отзывы у покупателей.



В ходе диалога с учениками со-куратор Проекта «Шымкент-адалдық алаңы», руководитель Департамента – Комекбаев Али, отметил, что «миссия антикоррупционной политики постепенно создавать атмосферу доверия в обществе и дать молодежи возможность идентифицировать себя, как честных людей».



«Оправдать доверие незнакомого лица, в данном случае предпринимателя, должно стать нормой для поведения современной молодежи. Ведь Вы – наше настоящее и будущее», – сообщил руководитель Департамента А.Комекбаев.



Модератор мероприятия привел ряд положительных примеров успешных людей, которые достигли успеха в бизнесе, политике и в других отраслях жизнеобеспечения путем честного и самоотверженного труда любимому делу.



Стоит отметить, что Проектным офисом совместно с Департаментом запланированы встречи с предпринимателями и уполномоченными органами в сфере налогообложения, для выработки совместных рекомендаций для бизнесменов готовых использовать инструмент «магазинов честности» в своей предпринимательской деятельности.

Также участники мероприятия ознакомились с деятельностью проектного офиса «Шымкент-адалдық алаңы», его составом и кураторами.



Ученики школ выразили пожелали открывать «магазины честности» в крупных организациях.

Встреча прошла при участии руководителя проектного офиса «Шымкент-адалдық алаңы» Е.Толебаева, и.о. руководителя управления образования А.Текебаевой, директоров, учителей и учеников.



Напомним, что первый магазин без продавца был открыт в Шымкенте в университете им. Мухтара Ауэзова. Сейчас в городе «магазины честности» открыты в более 100 школах, 10 колледжах, ВУЗах и др. организациях.



Деятельность «магазина» честности основана на системе самообслуживания. Здесь граждане приобретают необходимые товары, оставляя плату в специальном ящике, заменяющем привычные для нас продавцов за кассовыми машинами. В магазине нет продавца, покупатели обслуживают себя лишь по принципу честности.