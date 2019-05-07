Габидулла Абдрахимов поздравил защитников Отечества с праздником

Перед началом торжества все ждут акима Шымкента. Именно он открывает официальную часть церемонии концерта. Шымкент сегодня поздравляет защитников Отечества. Среди них, кстати, не только мужская часть населения, но и прекрасная половина человечества.

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента: «Желаю, чтоб в нашей стране был мир. Спасибо за службу. В этом году для защитников Отечества мы будем создавать еще больше условий. Всех с праздником!»

После, аким вручил благодарственные письма за особые заслуги. Аким поблагодарил всех, кто находится на страже порядка Казахстана и на охране его границ, пожелал им сил, терпения и мирного неба.

Завершили торжественное мероприятие концертом. Защитников Отечества поздравили звезды казахской эстрады и юные артисты.

Шуддин Саидов