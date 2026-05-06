Более 10 миллионов мужчин отметят День защитника Отечества

10 044 673 мужчин в Казахстане в преддверии Дня защитника Отечества примут тёплые поздравления.

Большинство из них — это люди трудоспособного возраста: доля мужчин от 16 до 60 лет составляет 56,5%. Дети и подростки (0–15 лет) занимают 30,2%, а мужчины старше 61 года — 13,3%.

Наибольшее число мужчин проживает в Алматы и Туркестанской области — по 1,1 млн человек. Далее следуют Алматинская область (806,5 тыс.) и Астана (785,4 тыс.).

Средний возраст мужчин составляет 31,1 года, а ожидаемая продолжительность жизни — 72,19 года.

По итогам 2025 года мужчины составляют 51,6% занятого населения (4,8 млн человек). Среди наёмных работников их доля — 50,6%, среди самозанятых — 55,1%.

Чаще всего мужчины заняты в промышленности (16,5%), оптовой торговле (14%), сельском хозяйстве (12,4%), а также в сфере транспорта и складирования (11,1%). Среди индивидуальных предпринимателей мужчины составляют 54,7%.

Наиболее активная возрастная группа — 35–44 года, где занято около 1,4 млн мужчин.

Самым популярным мужским именем в стране за первые пять месяцев года стало имя Алан. Также в числе распространённых — Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан.