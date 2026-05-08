День защитника Отечества в Шымкенте отметили торжественным мероприятием с участием военнослужащих и курсантов. На площади плечом к плечу прошли те, кто только начинает военный путь, и те, кто уже многие годы служит Родине. Для участников это не просто праздничный марш, а символ верности и преданности стране.

Чеканный шаг, синхронность движений и строгая выправка — праздничный марш прошел на площади Астана. Каждое подразделение продемонстрировало высокий уровень подготовки, дисциплину и командный дух. Горожанам показали то, что стоит за военной службой: выдержка и многолетняя подготовка.

«Этот праздник для меня особенный. Я горжусь тем, что посвятил свою жизнь службе Родине. Военную форму ношу уже более 25 лет. Пользуясь случаем, поздравляю всех военнослужащих с праздником и желаю мира, спокойствия и чистого неба над головой», — Максат Акшалов, начальник военного колледжа имени Сабыра Рахимова.

Военнослужащие продемонстрировали строевую выучку, навыки обращения с оружием и элементы боевой подготовки. В праздничном шествии приняли участие представители мотострелковой бригады, подразделений противовоздушной обороны, авиационной базы, территориальной обороны, нац гвардии, а также курсанты военного колледжа имени Сабыра Рахимова и участники военно-патриотических клубов.

«Мой дед и мой отец были в армии, а отец всё ещё служит в войсках. Я тоже хотел служить в войсках, мой отец в погонах сержанта и для меня это много значило. Он показал верный путь как поступить сюда 01,07 01,22 носить военную форму большая ответственность», — Бауыржан Калдыкозов, курсант военного колледжа имени Сабыра Рахимова.

Завершился праздник масштабным концертом. Горожане поздравляли военнослужащих с праздником и благодарили за их службу родине.