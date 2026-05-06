Военный концерт и награждение бойцов прошли в Туркестане

В преддверии дня защитница отечества в Туркестане прошел военный плац-концерт. В нём приняли участие представители силовых ведомств, ветераны и молодые военнослужащие. Защитников отечества поздравил аким Нуралхан Кушеров.

«Защита Родины — священный долг каждого гражданина, а подвиги предков и их наследие обязывают современное поколение быть преданным своей стране. Укрепление обороноспособности и формирование патриотизма у молодёжи являются ключевыми задачами правительства»,— говорит аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Военнослужащих наградили грамотами, а гостей ознакомили с военной техникой на выставке, которая прошла под открытым небом. Завершился праздник концертом. Отмечу, что в прошлом году из Туркестанской области в армию призвали около 5 тысяч молодых людей. Молодёжь региона пополняет ряды Вооружённых сил Казахстана и в этом году.