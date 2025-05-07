В честь защитников Отечества в Шымкенте устроили яркий гала-концерт

В Шымкенте прошёл торжественный гала-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, который ежегодно отмечается 7 мая. Мероприятие собрало множество горожан и гостей города, объединив их общей целью — отдать дань уважения мужеству и патриотизму.

На сцене выступили местные творческие коллективы и солисты, исполнившие патриотические композиции, пронизанные национальным духом. Песни, воспевающие любовь к Родине, героизм и силу духа, вызвали живой отклик у зрителей. Многие не скрывали эмоций и пели вместе с артистами, создавая атмосферу единения и праздничного подъёма.

Праздничный концерт стал ярким началом череды мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. Уже 8 и 9 мая в городе пройдут культурно-массовые события различного уровня, которые продолжат чествовать подвиги героев прошлого.