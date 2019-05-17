В городе Шымкент сотрудники полиции проводят акцию «Приемная на дороге»

17 и 18 мая 2019 года с 09:00 до 19:00 часов сотрудниками Департамента полиции города Шымкент проводится республиканская акция «Приемная на дороге».

Основной целью данного мероприятия является повышение правовой грамотности и ответственности за соблюдение правил дорожного движения, оказание правовой помощи гражданам, расширение связи между обществом и властью, профилактика дорожно-транспортных происшествии, обеспечение безопасности на дорожного движения.

Акция проходит перед Центром обслуживания населения, расположенном по улице Мадели Кожа в городе Шымкент и перед Театром узбекской драмы, расположенном по улице Ибрагим-ата в Сайраме.

Принимают и отвечают на вопросы граждан сотрудники Административной практики Административного управления полиции, Миграционной службы, Управления по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия, Криминальной полиции.

Можно задать вопрос по телефону 30-10-30, работает «колл-центр».