90-летний казахстанец Мамед Алиев, живущий в городе Ленгер Туркестанской области над захоронением японских пленных, подал иск к правительству Японии на $7 млн, сообщает «Первый канал Евразия».

В 1956 году по решению ленгерского горисполкома Алиеву выделили землю, где в ходе строительства он нашел человеческие останки. Как выяснилось, после Великой Отечественной войны в городе был лагерь, где с 1946 по 1948 год содержались японские пленные, которые работали на местной шахте.

Начиная с 1987 года к Алиеву ежегодно приезжали иностранные делегации из Японии. Пенсионер утверждает, что они устно договорились выкупить участок, установить на этом месте обелиск и вывезти останки. За их сохранение пенсионеру обещали выплатить $200. В последний раз японская делегация, в том числе эксперты по ДНК навестила дом пенсионера в 2012 году, однако кости так и остались под домом.

Пожелания японцев поддержали городские властями, которые «не рекомендовали строительство подсобных помещений и ремонт дома», после чего Алиев согласился остановить строительство. «В то время горисполком хотел купить участок с домом, взамен предлагали приобрести мне дом за 50 тысяч долларов. Председатель горисполкома обратился ко мне как покупатель», — рассказал пенсионер.

Пенсионер говорил, что он четверть века ждал, пока они выполнят свои обещания: «Не ремонтировал дом, не строил кошары, чтобы заняться разведением скота, как мы планировали с сыновьями, у меня пропал ореховый сад, который я разбил когда-то на склоне оврага».

По словам пенсионера, он обращался к представителям Южной Кореи, так как по некоторым данным среди захоронений есть останки корейцев, но эта информация не подтвердилась, и он решил всю сумму компенсации морального и материального ущерба востребовать с японского правительства.

За упущенное время Мамед Алиев требует $7 млн компенсации и утверждает, что в результате «потерял своего ребенка, супругу и здоровье». «Пусть возместят мне ущерб», — требует пенсионер, который считает, что его «обманули».

В 2011 году Мамед Алиев уже подавал иск на правительство Японии в Есильский суд Астаны на $200 тыс., но его отклонили, а в посольстве Японии в Казахстане заявили, что среди писем, направлявшихся японской стороной Алиеву, нет ни одного, где содержались обещания о компенсации или требования приостановить строительные работы.